Le service de livraison sécurisée de La Poste a un effet indésirable fâcheux : il facilite le vol de colis. Si vous donnez votre code secret par téléphone, un livreur malintentionné peut repartir avec.

« Je peux vous laisser votre colis dans votre boîte aux lettres si vous me donnez le code de sécurité ? »

Cette phrase, nous sommes plusieurs à l’avoir entendue à la rédaction de Numerama et vous l’avez sûrement entendue vous aussi ces dernières semaines, en pleine période d’achats pour les fêtes de fin d’année. Si la personne que vous avez au bout du fil et qui est en train de livrer votre colis Colissimo est honnête, vous n’aurez rien à craindre. En revanche, si vous lui donnez par téléphone le précieux sésame mis en place par La Poste et que vous avez affaire à un escroc, vous lui avez en réalité donné le droit de vous voler votre colis.

Pour sécuriser ses envois postaux, Colissimo, service de La Poste, a développé une méthode de vérification que des services comme UberEats emploient déjà : vous recevez un mail avec un code confidentiel qu’il faut remettre au livreur afin qu’il puisse vous donner votre colis. Sur son mail, La Poste précise bien qu’il ne faut jamais donner son code de sécurité par téléphone, comme le montre la capture d’écran ci-dessous.

Capture d’écran du mail envoyé par la Poste sur le nouveau service Colissimo // Source : Capture d’écran Numerama

Mais cela n’a pas empêché trois livreurs en moins de deux semaines de nous le demander par téléphone quand même. La flemme sera votre pire ennemie : vous savez que si vous ne le donnez pas, il faudra vous déplacer dans un bureau de poste, faire la queue et récupérer votre colis. Si vous le donnez, vous vous exposez à ce que le livreur reparte avec en toute impunité. La raison est simple : le code est, pour La Poste, ce qui scelle le contrat de livraison. Qu’importe où le colis est livré.

Que faire si un livreur Colissimo me demande mon code de sécurité au téléphone ?

Vous l’aurez compris, pendant la période des fêtes qui plus est, ne donnez jamais votre code de sécurité au téléphone. Une exception peut être faite : si une personne de confiance, chez vous, est capable de vous dire qu’elle a le colis dans les mains et qu’elle a besoin du code pour valider la livraison. Dans tous les autres cas, vous vous exposez à un vol, quasiment consenti.

Demandez au contraire une nouvelle livraison le lendemain ou un dépôt à la poste la plus proche de chez vous.

Il est d’ailleurs courant que le livreur malintentionné vous dise que « le code n’a pas marché » quand vous lui donnez le bon code, afin que vous ne vous doutiez de rien. Il aura rentré le bon code sur son terminal et sera parti avec votre colis. C’est encore plus simple quand il s’agit d’électronique de petite taille, facile à dissimuler et à revendre — smartphones, écouteurs, casques…

En bref, système proposé par La Poste part d’une bonne intention et s’apparente à une double vérification, mais il facilite paradoxalement une arnaque s’il est mal employé par les clients.

