Lecture Zen Résumer l'article

Certains jeux Ubisoft rencontrent des problèmes de stabilité et de performances avec la dernière mise à jour de Windows 11, 24H2. Le souci est tel que Microsoft a suspendu le déploiement de la mise à jour sur les ordinateurs qui ont ces jeux installés.

Microsoft a un problème inhabituel, et celui-ci s’appelle Ubisoft. Ces jours-ci, plusieurs témoignages ont commencé à fleurir sur le net. Ils concernent des internautes ne parvenant pas à bien profiter de leurs jeux, après une mise à jour de Windows 11 vers la plus récente version du système d’exploitation — la branche 24H2, sortie le 21 novembre 2024.

Le studio français a bien reconnu l’existence d’un problème de compatibilité le lendemain sur l’une de ses pages Steam : « Nous avons connaissance d’un problème affectant les joueurs PC après la mise à jour Windows 24H2. Nous nous efforçons d’en identifier la cause première et de la résoudre. Nous vous remercions de votre compréhension. »

Cinq jeux Ubisoft concernés par les soucis

Trois jours après, le problème n’est pas encore résolu. En attendant, décision a été prise par Microsoft de suspendre le déploiement de la mise à jour 24H2 sur les ordinateurs qui ont certains jeux Ubisoft installés, a appris le site Bleeping Computer dans son édition du 23 novembre. À ce stade, le souci concerne cinq jeux de l’éditeur :

Source : Star Wars Outlaws

Ces cinq jeux sont tous assez récents (hormis AC Origins et Odyssey, plus vieux, car sortis en 2018) et ne sont pas censés avoir de soucis majeurs avec Windows 11, sorti en octobre 2021. Cependant, Ubisoft admet que des désagréments sont susceptibles de survenir si des jeux anciens sont lancés sur des systèmes plus récents.

Dans ses pages, Microsoft déconseille de tenter de forcer la mise à jour vers 24H2 manuellement tant que le souci n’est pas réglé — le mieux restant de patienter jusqu’à la sortie d’un correctif logiciel. Les joueurs et les joueuses qui s’engagent toutefois dans cette voie risquent d’avoir des problèmes de stabilité ou de performances en jeu.

Parmi les incidents relevés, il est question de jeux qui plantent pendant le lancement, lors du chargement ou même directement durant une partie. Un écran noir peut aussi apparaitre sur le moniteur. Si cela survient, Microsoft conseille comme solution de tuer le processus en cours du jeu à travers le gestionnaire des tâches (le fameux « Ctrl + Alt + Suppr »).

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+