Les libristes l’attendaient depuis longtemps : la nouvelle mise à jour majeure de GIMP arrive. Le logiciel libre va prochainement passer en version 3.0, vingt ans après la version 2.0. Entre temps, quelques moutures intermédiaires étaient sorties.

C’est l’histoire d’un logiciel libre qui n’avait pas reçu de version majeure depuis vingt ans. Décrit comme le « Photoshop des libristes », GIMP va enfin recevoir une très grosse mise à jour, deux décennies après la dernière. Dans un billet de blog paru le 6 novembre 2024, l’équipe derrière le programme a officialisé la sortie de « GIMP 3.0 RC1 ».

Cette mouture doit succéder à GIMP 2.0, qui date du mois de mars 2004. Il s’agit actuellement d’une « release candidate » (RC), soit une branche quasi prête à l’emploi. Celle-ci est décrite comme la première, ce qui laisse la place pour d’autres RC. Ces versions dites acceptables précèdent la sortie du logiciel en version finale.

Il serait excessif toutefois de dire que GIMP n’a absolument pas évolué en deux décennies. Le programme, qui est par ailleurs recommandé pour un usage dans les administrations françaises, a connu quelques évolutions dites intermédiaires (2.2 fin 2004, 2.4 en 2007, 2.6 en 2008, 2.8 en 2012 et 2.10 en 2018) et plusieurs révisions mineures.

GIMP va changer sa façon de faire

Cela étant, l’équipe reconnait bien volontiers que « le chemin vers GIMP 3.0 a été long ». Une situation censée ne plus se reproduire à l’avenir : en effet, la mise à jour, détaillée sur le site de GIMP, s’accompagne d’une refonte de la manière dont l’équipe va pousser les futures nouveautés du logiciel, avec des mises à jour plus petites.

Autrement dit, GIMP 3.2 arrivera vraisemblablement en 2025 ou 2026 « plutôt qu’en 2050 comme on le dit souvent en plaisantant ». Cette politique se retrouve parfois ailleurs. Firefox, par exemple, privilégie depuis des années des mises à jour plus petites et plus rapprochées dans le temps, à la place de grosses sorties plus espacées.

« Nous voulons nous concentrer sur des versions plus petites et axées sur les fonctionnalités », confirme ainsi GIMP. En conséquence, le processus de développement « pour réduire l’intervalle entre les versions » est en passe d’être restructuré. Il y aura toutefois toujours des révisions mineures qui viendront corriger des bugs divers.

La perspective d’une RC2 dépendra des retours des internautes et de la stabilité de l’application. « Si nous découvrons des bogues et des régressions plus importants qui nécessitent des changements de code plus substantiels, nous devrons peut-être publier une deuxième RC pour des tests plus poussés », prévient GIMP.

Sauf coup de théâtre, on peut désormais espérer la sortie de GIMP 3.0 pour la fin de l’année 2024 ou pour le début de l’année 2025.

