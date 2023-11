Fort de son expérience dans le domaine du VPN, NordVPN a très largement développé son offre de services ces dernières années pour se positionner comme un véritable couteau suisse de la protection des données personnelles.

« Comment protéger efficacement sa vie privée, et sécuriser les différents aspects de sa vie numérique ? »

Une question Ô combien épineuse lorsque l’on s’intéresse un tant soit peu au sujet et que l’on découvre le spectre des menaces qui pèsent au quotidien sur nos données personnelles. Si l’adoption de règles d’hygiène numérique strictes constitue un bon début (« non, je n’ouvrirai pas la pièce joint de cet e-mail à l’intitulé étrange »), elles ne sont pas suffisantes.

Pour assurer la sécurité de votre vie privée, le mieux reste encore d’opter pour la protection offerte par des outils de cybersécurité pensés pour l’occasion.

Si l’on pense d’emblée au VPN, un outil qui s’est démocratisé ces dernières années, il ne s’agit en réalité que d’une protection parmi d’autres. Et cela, NordVPN l’a bien compris. Afin d’assurer une protection la plus complète possible à ses utilisateurs, la société propose désormais un véritable écosystème dédié à la protection des données personnelles, et dont le VPN n’est que la partie apparente. Un écosystème qui n’a jamais été aussi accessible qu’à l’occasion du Black Friday, grâce à un tarif inférieur à 5 euros par mois.

NordVPN : ne laissez personne savoir ce que vous faites sur internet

La première pièce de l’écosystème proposé par NordVPN n’est autre… qu’un VPN. Une pièce centrale qui a une double vocation :

anonymiser votre connexion : une fois activé, le VPN vous permet de délocaliser votre adresse IP, ce qui confère de nombreux avantages. Votre activité en ligne et votre identité sont ainsi protégées, et aucun tiers ne peut suivre ce que vous faites lorsque vous naviguez sur internet ;

sécuriser vos données : c'est l'autre gros avantage d'un VPN. Lorsque vous utilisez un VPN, votre connexion est entièrement sécurisée, et les données qui transitent entre votre PC et les sites que vous visitez sont chiffrées. Personne, pas même votre FAI, ne peut donc y accéder et savoir ce que vous faites.

Un outil extrêmement utile en matière de protection de la vie numérique, et dont NordVPN a fait sa spécialité. En la matière, le fournisseur est considéré comme l’un des leaders. Une position obtenue grâce à un service particulièrement complet et efficace, comme souligné dans l’avis réalisé par Numerama.

Avec NordVPN, naviguez en toute sécurité sur n’importe quel appareil, où que vous soyez. // Source : NordVPN

Ses points forts ? Une infrastructure serveur fournie et efficace, un protocole maison extrêmement efficace (NordLynx), une application aussi simple qu’ergonomique et des fonctionnalités extrêmement bien pensées (réseau mesh, kill switch, split tunneling).

Pour ne rien gâcher, NordVPN dispose aussi de deux atouts supplémentaires, inclus dans son offre de base : un bloqueur de pub et de tracking, ainsi qu’un anti-malware. De quoi renforcer la protection de vos données personnelles et de votre vie privée.

NordPass : une solution simple et sécurisée pour tous vos mots de passe

Aujourd’hui, les mots de passe sont devenus partie intégrante de notre quotidien, à tel point qu’on oublie parfois (souvent) leur importance, et les bonnes pratiques les concernant. Or un mot de passe faible, ou utilisé sur plusieurs sites différents, est une porte ouverte sur des pans entiers de votre vie privée une fois tombé entre de mauvaises mains.

Pour compléter la protection offerte par le VPN, NordVPN a donc créé NordPass. Un gestionnaire de mot de passe qui a pour vocation de renforcer et sécuriser vos identifiants de connexion afin d’éviter qu’ils ne tombent entre de mauvaises mains. Concrètement, NordPass permet :

de sauvegarder vos identifiants dans une base de données sécurisée et de remplir automatiquement les champs de connexion pour vous simplifier la vie ;

de générer des mots de passe forts pour tous vos comptes, et ainsi renforcer leur sécurité ;

NordPass vous permet d’enregistrer et de sécuriser toutes vos informations de connexion en un clic. // Source : NordVPN

NordPass propose aussi un outil d’analyse des fuites de données qui vous permet de savoir si certaines de vos informations ont été compromises. Une bonne manière de garder un coup d’avance, et de changer les identifiants ainsi touchés.

NordLocker : un coffre-fort inviolable pour toutes vos données

Pour compléter son dispositif de sécurité, NordVPN a aussi créé NordLocker, un espace de stockage sécurisé qui permet de protéger vos fichiers les plus importants grâce à une double action. En premier lieu, NordLocker va vous aider à chiffrer vos données sur votre ordinateur, en local. Ensuite, NordLocker va vous permettre de créer des copies de ces mêmes fichiers sur le cloud, au sein d’un espace dédié de 1 To.

Un système qui repose sur une architecture Zero Knowledge qui garantit que personne, pas même NordLocker, ne sait ce que contiennent vos fichiers. C’est un gage de sécurité et de confidentialité, qui vous laisse la maitrise complète de vos fichiers en toutes circonstances.

Avec NordLocker, vous pouvez protéger vos documents dans un coffre-fort numérique, et les partager de manière sécurisée avec vos proches. // Source : NordVPN

NordLocker reprend à son compte la philosophie de NordVPN qui consiste à proposer une expérience utilisateur simple et fluide. Vous pourrez, par exemple, ajouter des fichiers à votre coffre-fort avec un simple glissé-déposé, partager vos fichiers avec un simple lien, ou encore créer des routines de sauvegarde d’un simple clic.

Une protection complète à prix réduit pour le Black Friday

Si vous souhaitez utiliser les services de NordVPN pour améliorer la protection de votre vie privée, cette édition 2023 du Black Friday constitue une opportunité idéale. NordVPN propos en effet des réductions importantes (jusqu’à -69 %) sur ses abonnements d’une durée de deux ans. Actuellement, il existe trois packs :

Essentiel : un pack, qui comprend uniquement NordVPN et la protection anti-malware, est ainsi disponible à 2,99 euros par mois ;

un pack, qui comprend uniquement NordVPN et la protection anti-malware, est ainsi disponible à 2,99 euros par mois ; Avancé : ce pack ajoute le gestionnaire de mots de passe NordPass dans la balance pour un tarif à peine plus élevé, soit 3,99 euros par mois ;

ce pack ajoute le gestionnaire de mots de passe NordPass dans la balance pour un tarif à peine plus élevé, soit 3,99 euros par mois ; Premium : c’est le pack « tout compris » constitué de NordVPN, NordPass et NordLocker, et il est actuellement disponible pour 4,99 euros par mois.

Au-delà de la baisse de prix, déjà importante, NordVPN vous offre trois mois d’abonnement supplémentaires, pour une durée de protection s’élevant donc à 27 mois. Enfin, comme toujours avec NordVPN, vous bénéficiez d’une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours, histoire de savoir si le service vous convient ou non.

