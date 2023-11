Le fabricant d’aspirateurs-balai haut de gamme Tineco vient de lancer ses offres du Black Friday. Si vous trouvez la concurrence anglaise trop chère, il y a de très bonnes affaires à réaliser sur des produits tout aussi performants.

La Black Week démarre à peine et déjà, des promotions très avantageuses pointent le bout de leur nez. Ici, pas question de téléviseurs ou smartphones à prix réduit, mais d’aspirateurs-balai. Tineco, spécialisé dans la conception d’aspirateurs doublés de serpillière, propose de belles réductions sur ses meilleurs produits.

Tineco One S5, Tineco One S7 Pro, autant d’appareils qui permettent de gagner du temps lors du ménage sans salir ses économies. Pour gagner du temps, nous avons sélectionné les meilleures affaires à réaliser sur ces très bons aspirateurs.

L’aspirateur-serpillère Tineco One S5 à 319 euros au lieu de 519 euros

Le Tineco One S5 c’est un aspirateur-balai avec un twist aussi simple qu’ingénieux. Le Tineco One S5 embarque un réservoir d’eau afin de laver le sol pendant son passage. La présence d’une brosse serpillière permet de supprimer les taches de liquide, telles que du soda ou de la sauce, sans la moindre difficulté. À l’aide de capteurs embarqués, le Tineco One S5 peut détecter le type de sol et de saleté pour adapter sa puissance d’aspiration, son débit d’eau et la vitesse de son rouleau.

La polyvalence même // Source : Tineco

L’autre force du Tineco One S5 est son écran tactile iLoop. Cet atout assure une bonne optimisation des sessions de ménage, car il indique via une jauge circulaire si le sol est propre. Sont également affichés le niveau de la batterie, l’état de la connexion au Wi-Fi ou les divers modes de nettoyage (auto, éco, max, etc.).

Pour le reste, le Tineco One S5 reprend tous les avantages d’un aspirateur balai lambda, soit une absence de fil, une bonne ergonomie et 35 minutes d’autonomie. Une application dédiée est aussi disponible pour garder un œil sur l’état de l’aspirateur. De plus, le Tineco One S5 peut facilement se transformer en aspirateur à main, afin de nettoyer un canapé par exemple. Des embouts brosse et fin sont d’ailleurs fournis pour aspirer en profondeur. Enfin, une station de recharge s’occupe de nettoyer la brosse (par la force centrifuge) pour éviter de salir le sol après plusieurs passages.

À l’occasion de la Black Week, le Tineco One S5 affiche un prix de 319 euros chez Amazon, contre 519 euros habituellement. Une baisse de 38 % qui en fait l’un des meilleurs rapports qualité-prix du moment.

L’aspirateur-balai Tineco Pure One S15 Pet à 359 euros au lieu de 499 euros

Avec le Tineco Pure One S15 Pet, le constructeur s’adresse avant tout à celles et ceux qui partagent leur vie avec une petite (ou grosse) boule poils. Cet aspirateur-balai embarque une brosse en triangle baptisée ZeroTangle, qui a la particularité d’être auto-démêlante. Fini les aspirateurs bloqués par un excès de poils.

Sa grande puissance d’aspiration lui permet de récupérer les poils, poussières et petits débris coincés dans les fibres d’un tapis. Mieux, son système de filtre Pure Cyclone purifie l’air pour retenir 99,9 % des particules fines, et ainsi renvoyer un air plus propre. À l’instar du Tineco One S5, le Pure One S15 Pet peut se métamorphoser en aspirateur à main.

Un aspirateur parfait pour les animaux de compagnie // Source : Tineco

S’il n’embarque pas de serpillière comme ses pairs, il profite tout de même de la technologie de capteurs iLoop. Il peut donc détecter le type de sol pour adapter sa puissance d’aspiration. Là encore, l’écran indique le niveau de propreté du sol, le temps d’utilisation restant et la force d’aspiration. Enfin, cet aspirateur est compatible avec l’application Tineco, pour une gestion à distance.

Le Tineco Pure One S15 fait partie des aspirateurs concernés par les promos de la Black Week. C’est pourquoi il affiche un prix de 359 euros au lieu des 499 euros habituels.

L’aspirateur-serpillère Tineco One S7 Pro à 639 euros au lieu de 799 euros

Pour que la corvée de ménage n’en soit plus une, de corvée, Tineco a imaginé le Tineco One S7 Pro. Cet aspirateur 2-en-1 qui n’est pas sans rappeler le Tineco One S5, la version compacte en moins, mise sur de nombreuses bonnes idées pour rendre le ménage agréable.

Le plus intéressant d’entre eux est la technologie SmoothPower. Il s’agit d’un système d’autopropulsion, qui améliore grandement les mouvements de l’appareil sur le sol, ce qui permet d’économiser ses forces. Autre bonne idée, un brosse-serpillière plus large, afin de couvrir une plus grande surface, et ainsi éviter les allers-retours incessants pour laver une zone.

Une brosse large pour couvrir plus de surface // Source : Tineco

Toujours dans un souci d’offrir une grande ergonomie, le Tineco One S7 Pro s’appuie sur la technologie iLoop pour communiquer toutes les informations essentielles à l’usager. Puissance d’aspiration, état du sol, débit d’eau, autonomie, tout est sous les yeux grâce à l’écran tactile intégré. Et pour éviter que l’appareil dégage des mauvaises odeurs au bout de plusieurs utilisations, la station de recharge lave l’aspirateur avec de l’eau à haute pression, avant de sécher la brosse pour éliminer les bactéries.

Vendu 799 euros en temps normal, le Tineco One S7 Pro est désormais proposé à 639 euros chez Amazon dans le cadre de la Black Week.

