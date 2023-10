AliExpress regorge en permanence de promotions, mais toutes ne se valent pas. On vous explique comment identifier les offres les plus intéressantes du moment et quelles vérifications mener avant de valider son panier.

Lancé par le groupe chinois Alibaba en 2010, le site marchand AliExpress est devenu un commerçant ordinaire France. Un succès grandissant dû à des prix défiant toute concurrence et à sa grande variété de produits. De la tech à la mode, en passant par la décoration, et par les accessoires pour chiens et chats, le choix est vaste. Peut-être même trop.

Heureusement, une astuce permet de repérer en un clin d’œil les meilleurs bons plans du moment : les étiquettes AliExpress « Choice » et « Plus ». C’est l’assurance d’avoir le prix le plus compétitif, des délais de livraison relativement courts, ainsi que des garanties additionnelles. En plus, tous ces avantages n’arrivent pas seuls. Jusqu’au 30 octobre, AliExpress réduit d’autant plus votre facture grâce à une série de codes promo spécial Halloween.

Des produits officiels à prix dérisoire

Contrairement aux idées reçues, AliExpress ne propose pas que des gadgets à moins de 5 euros. Au contraire, le site marchand recense de belles références de grandes marques, surtout dans le domaine de la tech, avec des noms prestigieux comme Xiaomi, Google, OnePlus, ou encore Roborock.

Si AliExpress plaît autant et parvient à se faire une place au milieu des géants de l’e-commerce, c’est aussi grâce à ses prix bas. Il n’est pas rare de voir des smartphones récents à -50 %, voire -70 %.

Fin prêt à faire le plein de bonnes affaires ? Avant de vous lancer, quelques pré-requis s’imposent. Il suffit d’ouvrir la page d’accueil pour se rendre compte combien le nombre d’offres est monumental.

Pour vous aider à trouver votre bonheur et profiter du meilleur prix, AliExpress a créé en mars dernier l’étiquette « Choice ». Tous les produits éligibles ont fait l’objet d’une vive sélection et profitent de l’un des prix les plus compétitifs proposé sur le site marchand.

Exemple de produit « Choice » d’AliExpress // Source : AliExpress

En plus, AliExpress garantit une livraison gratuite sous un délai maximal de 10 jours, les stocks étant basés dans l’un de ses entrepôts européens. Et une fois le colis reçu, vous avez 15 jours pour le renvoyer sans frais si vous changez d’avis (dans la limite de 3 retours par mois). Enfin, les nouveaux clients profitent sur les articles « Choice » de remises supplémentaires exclusives, à valoir sur leur première commande.

AliExpress a aussi créé une rubrique « Plus » pour vous accompagner dans votre sélection. Ce label rassemble toutes les marques les plus reconnues et se limite aux produits ayant au moins 92 % d’avis positifs. Cet indicateur est gage d’une livraison gratuite sous 3 à 10 jours, à l’instar de « Choice » et il offre quelques avantages complémentaires, comme le paiement en 3 ou 4 fois sans frais à partir de 30 euros d’achat.

Dans tous les cas, même sans ces deux options, AliExpress garantit votre commande jusqu’à la livraison. Si un article n’est pas livré, arrive endommagé ou n’est pas conforme à la description, le groupe vous rembourse. Malgré tout, pour éviter les mauvaises surprises, surtout sur les produits électroniques comme les smartphones, mieux vaut vérifier leur fiche technique avant de les mettre dans votre panier. En effet, certaines références ne sont disponibles qu’avec des prises ou des interfaces chinoises.

Des codes promo, spécial Halloween

Si le libellé « Choice » est gage d’un bon prix, AliExpress vous fait profiter jusqu’au 30 octobre à 8 heures de remises supplémentaires. Voici quelques codes promo à ajouter lors de la validation de votre panier :

FR13 : 13 euros de remise dès 100 euros d’achat

: 13 euros de remise dès 100 euros d’achat FR26 : 26 euros de remise dès 200 euros d’achat

: 26 euros de remise dès 200 euros d’achat FR45 : 45 euros de remise dès 300 euros d’achat

: 45 euros de remise dès 300 euros d’achat FR60 : 60 euros de remise dès 400 euros d’achat

Ceux-ci sont valables sur l’ensemble du site, à l’exception des sélections « Plus ».

Que peut-on s’offrir sur AliExpress ?

Si le catalogue de produits référencés sur AliExpress est particulièrement vaste, certains articles méritent plus d’attention que d’autres. C’est notamment le cas du rayon tech, régulièrement marqué par de belles réductions.

Les smartphones et tablettes

Les modèles récents de smartphones et de tablettes se retrouvent rapidement en promotion sur AliExpress. S’il n’est pas surprenant d’y découvrir les dernières références de Xiaomi, OnePlus, ou encore Huawei, des marques comme Samsung ou Google sont également à l’honneur.

La Xiaomi Pad 6, lancée en juillet 2023 // Source : Xiaomi

En ce moment, AliExpress propose par exemple la Xiaomi Pad 6 à seulement 291 euros au lieu de 399,90 euros. Officialisée cet été, cette tablette de 11 pouces permet de jouer, de travailler et se divertir dans le plus grand confort.

D’autant qu’elle ne manque pas de puissance avec sa puce Qualcomm Snapdragon 870 et ses 8 Go, ni même d’autonomie, sachant qu’elle peut tenir jusqu’à 16 heures en lecture vidéo.

Le Redmi Note 11E Pro, connu en France sous le nom de Redmi Note 11 Pro // Source : Xiaomi

Autre référence à ne pas manquer en ce moment : le Redmi Note 11E Pro. Lancé en France sous le nom de Redmi Note 11 Pro, ce smartphone affiche un excellent rapport équipement-prix.

Il est disponible à tout juste 221,30 euros au lieu de 339,90 euros et profite d’un bel écran AMOLED FHD+ et 120 Hz de 6,67 pouces, ainsi que d’un appareil photo de 108 mégapixels. Soit une belle configuration pour le prix d’un modèle d’entrée de gamme.

Le petit électroménager

AliExpress est aussi un bon moyen de s’offrir un bon aspirateur-robot à petit prix. Par exemple, l’excellent Roborock Q7 Max sorti en 2022 est affiché pendant quelques jours à seulement 309,27 euros, soit le prix d’un modèle d’entrée de gamme.

L’aspirateur-robot Q7 Max avec sa station disponible en option // Source : Roborock

Pratique pour se décharger de la corvée du ménage, sachant que le Roborock Q7 Max aspire en toute autonomie chacune des pièces de la maison, à une remarquable puissance de 4200 Pa.

Petits accessoires

Le rayon tech d’AliExpress est aussi empli de petites pépites en matière d’accessoires mobiles. Le site présente de nombreuses coques, des verres de protection, ainsi que des chargeurs à prix cassé.

La batterie externe Baseus de 10 000 mAh compatible MagSafe // Source : Baseus

Actuellement, la batterie externe Baseus de 10 000 mAh compatible avec la technologie MagSafe est à tout juste 36,11 euros sur AliExpress. Votre iPhone ne restera donc jamais longtemps à court de jus. En plus, grâce à son format compact (10,5 cm de longueur pour 2 cm d’épaisseur) et son poids plume de 200 grammes, vous pouvez l’emmener facilement partout.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.