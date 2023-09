Google devrait bientôt doter Bard d’une option de mémorisation. Avec elle, vous n’aurez plus besoin de toujours répéter les mêmes choses. L’IA s’en souviendra dans toutes vos discussions.

C’est peut-être un constat que vous avez déjà fait : dès que vous démarrez une nouvelle conversation avec Bard, l’agent conversationnel de Google (chatbot, en anglais) semble systématiquement vous redécouvrir. Il n’a pas l’air de se souvenir de vous, malgré les précédents échanges que vous avez pu avoir dans d’autres tchats.

Cette amnésie pourrait néanmoins être de l’histoire ancienne très bientôt. D’après une information du site anglophone 9to5Google, la firme de Mountain View prévoit d’inclure à son chatbot une capacité de mémorisation de longue durée. Grâce à cette faculté, vous n’aurez plus besoin de répéter certaines informations que vous souhaiteriez que Bard retienne.

Aujourd’hui, Bard est capable de garder le fil d’un dialogue dans une même discussion. Vous pouvez lui demander, par exemple, si l’acteur Ewan McGregor joue dans Star Wars et, une question plus loin, lui demander si l’acteur dont vous parliez plus tôt partage au moins une scène avec l’actrice Natalie Portman dans la saga également mentionnée précédemment.

Bien sûr, il faut garder à l’esprit que l’outil peut se tromper dans sa réponse — dans le jargon, on dit que l’IA hallucine. Preuve en est avec notre exemple ci-dessous. Si le début est exact, les choses deviennent farfelues à partir du deuxième paragraphe — de toute évidence, Bard a confondu le personnage d’Obi-Wan avec celui d’Anakin Skywalker.

Cela partait bien, au début. // Source : Capture d’écran

Pour aller plus loin Vous pouvez dire à Google si vous refusez que votre site serve à entraîner ses IA

Une option pour éviter de répéter toujours la même chose

Quoi qu’il en soit, c’est cette capacité de mémorisation — qui est ici conservée au sein d’une même instance de discussion — que Google entend visiblement étendre sur l’ensemble de la plateforme. On pourrait ainsi livrer des instructions à l’avance à Bard, dans une zone particulière, pour que Bard en tienne toujours compte dès que vous discutez.

Par exemple, vous pourriez lui dire que vous êtes un homme, que vous souhaitez des réponses très formelles ou au contraire particulièrement décontractées. Vous pourriez aussi lui dire d’utiliser un pronom spécifique quand il s’adresse à vous. Ou bien préciser que vous êtes végétarien, que vous avez des enfants ou que vous avez envie de réponses courtes de sa part.

L’idée avec cette mémorisation à la demande est de fixer des règles permanentes, qui influenceront systématiquement les réponses. Si vous êtes un végétarien, par exemple, ce serait, en effet, plus commode que Bard conserve l’information dès que vous lui demandez une recette, plutôt que d’avoir à tout lui redire dès que vous ouvrez un tchat.

Les instructions personnalisées dans ChatGPT. // Source : Capture d’écran

Même chose si vous avez des enfants et que vous planifiez un voyage — c’est mieux d’en tenir compte. Ou si vous souhaitez que Bard s’adresse à vous d’une manière ou d’une autre. Bien entendu, cette option intégrera aussi un bouton pour effacer tout ou partie des mémorisations déjà renseignées. Certaines ne pourraient plus être justes ou il pourrait y avoir des erreurs.

ChatGPT, l’agent conversationnel d’OpenAI, dispose déjà d’une fonctionnalité de ce type. Elle s’appelle « instructions personnalisées » et permet de livrer des éléments sur vous ou demander à ChatGPT de répondre de telle ou telle façon. Par exemple, on peut lui demander d’être neutre ou d’avoir une opinion plus marquée. Tout ceci est ensuite utilisé dans les tchats avec vous.