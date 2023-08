Les utilisateurs européens de TikTok ont désormais la possibilité de désactiver les suggestions personnalisées dans l’onglet « Pour toi ». Ils peuvent aussi regarder les vidéos publiées par leurs amis dans l’ordre chronologique. Une réponse forte au DSA, qui fait déjà évoluer les réseaux sociaux.

L’algorithme de TikTok est à la fois sa plus grande qualité et son plus grand défaut. Extrêmement efficace, il propose du contenu parfaitement adapté aux goûts de ses utilisateurs, ce qui leur donne envie de rester longtemps dans l’application. Grâce à lui, on s’amuse beaucoup sur TikTok, mais on est aussi enfermé dans des bulles, avec du contenu qui incite rarement à la réflexion.

Pour la première fois de son histoire, TikTok s’apprête à laisser à ses utilisateurs le choix. Pour se conformer au Digital Services Act (DSA), le nouveau règlement européen qui encadre les services du web, TikTok va mettre à jour ses algorithmes en Europe, avec des possibilités inédites. Un vrai défi pour le réseau social chinois, qui compromet son modèle pour la première fois.

Les mêmes vidéos pour tout le monde

Premier changement, comme Facebook et Instagram, TikTok se met au flux chronologique. Il s’agit d’une obligation de l’Union européenne, qui exige des réseaux sociaux qu’il propose des versions « sans algorithme » de leurs flux. Ce changement se répercutera automatiquement dans les onglets « Suivis » et « Amis », qui montreront désormais du contenu dans l’ordre de leur publication. Jusqu’à aujourd’hui, l’algorithme de TikTok était maître de l’ordre. C’est lui qui imposait un contenu avant un autre, même si ces onglets restreignaient TikTok aux contenus volontairement suivis par son utilisateur.

En Europe, TikTok permet de désactiver son algorithme de recommandation. // Source : TikTok

Autre changement encore plus important : TikTok a mis au point une version sans personnalisation de l’onglet « Pour toi », qui est le premier que l’on voit quand on démarre l’application. C’est dans « Pour toi » que l’algorithme suggère du contenu habituellement, mais les utilisateurs européens pourront demander à le désactiver. Tous les utilisateurs d’une même région verront alors le même contenu, trié par leur popularité du moment. Une sorte d’onglet « Tendances », qui ne s’adapte plus aux utilisateurs, au risque de les faire partir plus rapidement.

D’autres mesures sont prévues pour accompagner le DSA, comme la possibilité de faire des recherches sans suggestions. TikTok met aussi en avant son option « Pourquoi cette vidéo », présente depuis plusieurs années, qui permet de savoir pourquoi l’algorithme a décidé de vous cibler.

Le DSA secoue les réseaux sociaux

Lancé en Europe le 25 août, le DSA oblige les grandes plateformes du web à plus de responsabilité. Les changements de TikTok sont grands, à tel point qu’ils auraient pu empêcher son éclosion à son lancement s’ils avaient été appliqués. TikTok devra aussi proposer une plus grande modération, en contact direct avec les autorités locales européennes.

Comme TikTok, les autres grandes plateformes du web ont aussi annoncé des changements ces derniers jours. Flux chronologiques sur Instagram, Facebook et Snapchat, centre de publicités chez Google, bouton pour signaler un contenu illégal en Europe sur X (Twitter)… Le DSA a déjà de gros impacts sur le web et, en cas d’infraction, une entreprise s’expose à une amende allant jusqu’à 6 % de son chiffre d’affaires mondial.

