Comme d’autres gestionnaires de mots de pass, 1Password se prépare au monde d’après. Le logiciel commence à s’ouvrir aux passkeys.

La transition des gestionnaires de mots de passe vers les passkeys se poursuit. Après Dashlane, c’est au tour de 1Password de basculer dans le monde d’après, sans mots de passe. L’entreprise qui a conçu l’application annonce la disponibilité — en bêta pour le moment — de cette nouvelle fonctionnalité dans son écosystème. La sortie en version finale est prévue ultérieurement.

« Aujourd’hui, nous faisons un grand pas en avant et annonçons que la prise en charge des passkeys commence à arriver dans 1Password », écrit la société dans un billet de blog. « En utilisant les versions bêta publiques de 1Password dans le navigateur, vous pouvez désormais enregistrer et vous connecter à des comptes en ligne avec des passkeys. »

L’interface de 1Password avec les passkeys. // Source : 1Password

La mise à niveau de 1Password concerne ses extensions pour navigateur web (Chrome, Firefox, Edge, Brave, Safari, sur les trois grands systèmes d’exploitation), mais aussi les logiciels dédiés sur Windows, Mac, iOS, Android et Linux. « Vous pouvez afficher, éditer, déplacer, partager et effacer n’importe quel passkey créé avec 1Password. »

L’industrie des gestionnaires de mots de passe s’adapte

Si 1Password communique aujourd’hui sur les passkeys, cela fait des mois que ce sujet est en chantier dans l’entreprise. En novembre 2022, la société promettait leur arrivée prochaine de ce mécanisme dans ses entrailles. Elle n’est pas la seule à se positionner sur ce créneau. Les autres principaux gestionnaires, de Dashlane à LastPass, en passant par BitWarden, suivent cette tendance.

Le développement des passkeys est soutenu par l’alliance FIDO (Fast IDentity Online), qui réunit plusieurs acteurs clés de l’industrie tech et de l’authentification. Dashlane, LastPass et 1Password en sont membres, tout comme Google, Apple, Microsoft, également très engagés sur ce dossier. D’autres grandes entreprises y figurent, dont Intel, PayPal, Amazon, Visa et MasterCard.

