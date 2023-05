Fortuneo vous aide à préparer l’été. En ce moment, la banque en ligne propose une prime de bienvenue aux nouveaux clients jusqu’à 150 euros et offre sous certaines conditions 8 à 10 % de remise sur vos réservations d’hôtels sur Booking.com. Voici comment bénéficier de tous ces avantages.

Dans deux mois, les Juillettistes chausseront sandales et tenues estivales, prêts à partir en vacances. Mais avant de profiter du soleil, l’heure est au bilan et à l’organisation. Faire le point sur sa banque et ses différents moyens de paiement est essentiel, pour éviter les surcoûts ainsi que les mauvaises surprises.

En cette période charnière, Fortuneo affiche des conditions tarifaires parmi les meilleures du marché et donne un coup de pouce à ses nouveaux clients. Pour toute première ouverture d’un compte de dépôt accompagné d’une carte Fosfo ou Gold CB Mastercard avant le 5 juin, la banque en ligne offre jusqu’à 150 euros de prime de bienvenue avec le code FTNMAI23.

En bonus, Fortuneo vous permet d’obtenir entre 8 et 10 % de réduction immédiate, sur le site de réservation en ligne Booking.com. Un petit plus appréciable pour bien entamer les grandes vacances.

Changer de banque pour optimiser les coûts

Si la plupart des établissements bancaires se rejoignent globalement sur les services et les produits proposés, toutes les banques ne sont pas équivalentes en termes de coût. Dans certains cas, en changer permet de réaliser quelques économies.

Fortuneo est classée « Banque la moins chère de 2023 » par Pricebank // Source : Katie Harp via Unsplash.

Sur ce point, cette année encore, Fortuneo a été élue « Banque la moins chère » par PriceBank. La banque en ligne vous exempte, en effet, de certains frais, tels que ceux liés à l’ouverture et à la tenue d’un compte courant, ou encore aux virements (cas d’un virement SEPA occasionnel) et aux prélèvements SEPA réalisés depuis l’application éponyme.

Vous pouvez même obtenir gratuitement une carte bancaire (Fosfo, Gold CB Mastercard* ou World Elite CB* Mastercard) si vous réalisez au moins un règlement par mois avec.

Mais surtout, la banque en ligne est reconnue pour ses belles primes de bienvenue. Fortuneo vous crédite de 70 euros pour une ouverture de compte de dépôt avec une carte Fosfo Mastercard et de 150 euros si vous optez pour une Gold CB Mastercard. Pour en profiter, c’est assez simple, il suffit de respecter les trois conditions suivantes :

solliciter l’ouverture de votre premier compte courant individuel ou joint chez Fortuneo avant le 5 juin 2023 ;

indiquer le code FTNMAI23 dans le dossier de demande d’ouverture de compte courant et de souscription à la Fosfo ou la Gold CB Mastercard ;

dans le dossier de demande d’ouverture de compte courant et de souscription à la Fosfo ou la Gold CB Mastercard ; transmettre les pièces justificatives sollicitées par Fortuneo avant le 13 juin 2023 ;

réaliser au moins 5 paiements avec votre nouvelle carte dans les 90 jours qui suivent l’acception du dossier de souscription par la banque.

Mais les surprises de n’arrêtent pas là ! Fortuneo vous permet en plus de bénéficier d’une remise immédiate de 8 à 10 % sur le site Booking.com.

De beaux cadeaux pour bien préparer vos prochaines vacances.

Une carte Gold CB Mastercard pour partir en toute sérénité

Opter pour une carte Gold CB Mastercard* c’est une garantie de confort et quiétude. Elle permet d’accéder à des plafonds de paiements et de retraits plus importants qu’avec la Fosfo Mastercard, mais aussi à l’option débit différé. C’est très utile en cas de dépenses imprévues ou pour préparer ses vacances.

La carte Gold CB Mastercard proposée par Fortuneo // Source : Fortuneo.

D’ailleurs, si vous partez à l’étranger, une fois sur place, tous les retraits et règlements réalisés avec votre Gold CB Mastercard sont exemptés de frais*.

Cette carte bancaire est aussi appréciée pour toutes les garanties d’assurance et d’assistance qu’elle procure, et ce, à chaque étape de vos vacances. Dès la réservation de votre séjour, vous gagnez en sérénité grâce à la garantie d’annulation de voyage, activable entre autres en cas de problèmes de santé grave et avéré***. De même, au cours de votre voyage, vous pouvez solliciter un rapatriement en France pour des motifs similaires.

La carte bancaire Gold CB Mastercard est aussi la clé pour prétendre à une indemnisation en cas de long retard sur votre vol ou votre train, et en cas de perte ou de détérioration de vos bagages par une compagnie aérienne.

Enfin, cette carte bancaire haut de gamme vous épargne toute souscription à une assurance automobile complémentaire auprès d’un loueur de voiture. Une économie supplémentaire et non négligeable.

Une application pour gérer ses comptes même en vacances

Les voyages s’accompagnent généralement de surprises et d’imprévus. Grâce à l’application Fortuneo (disponible sur Android et iOS), vous pouvez suivre le solde de votre compte et toutes vos dépenses en carte bancaire. Même à des milliers de kilomètres de chez vous, vous gardez un œil sur votre compte de dépôt.

Fortuneo propose sur Android et iOS une application pour gérer ses comptes et ses cartes // Source : Fortuneo

En cas de besoin, vous pouvez également réaliser des virements, contrôler les plafonds de paiement et de retrait de votre carte bancaire (dans la limite autorisée par Fortuneo), la verrouiller temporairement ou encore faire opposition pour vol ou perte.

L’application vous permet aussi de contacter rapidement et facilement la banque si vous avez la moindre question sur une opération.

Une ouverture de compte facilitée

Pour ouvrir un compte courant chez Fortuneo et obtenir la prime de 70 ou de 150 euros (sous conditions), ainsi que le coupon de réduction sur Booking.com, les démarches sont assez simples. Il vous suffit de :

remplir sur le site internet de Fortuneo le formulaire de demande d’ouverture de compte avant le 5 juin ;

préciser que vous souhaitez souscrire à une carte Fosfo Mastercard ou Gold CB Mastercard ;

indiquer le code FTNMAI23 ;

; signer électroniquement la demande ;

transmettre les quelques pièces justificatives sollicitées par Fortuneo.

La banque se charge ensuite d’étudier votre demande. Si tout est conforme et que Fortuneo émet un accord, celle-ci procède à l’ouverture du compte courant et à l’envoi de votre carte bancaire. La prime de bienvenue est quant à elle versée ultérieurement, après vérification que les 5 paiements requis ont bien été réalisés durant les 90 jours suivants sa souscription.

*sous réserve d’acceptation de la demande par Fortuneo

** hors frais éventuels de retraits prélevés par l’établissement propriétaire du distributeur

*** voir détail des garanties et assistances offertes avec la carte Gold CB Mastercard sur fortuneo.fr



