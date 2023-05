Smartphone, écouteurs, appareil photo, Switch, manette, carte graphique… Nous avons voulu vérifier combien de produits tech peuvent se glisser dans un pantalon cargo.

Longtemps considéré comme un uniforme pour les pères de famille en vadrouille ou les pêcheurs invétérés, le pantalon cargo s’est depuis inspiré de la mode actuelle pour s’ajuster et enfin renouer avec le style. On en veut pour exemple ce pantalon imaginé par Celio.

Vendu 49,99 euros, ce pantalon cargo permet d’aborder l’été avec style tout en profitant de grandes poches pour s’équiper comme il faut pour une longue balade. Mais ces poches sont-elles vraiment si pratiques ? Cette question, centrale entre toutes, nous nous devions d’y répondre. Nous avons donc testé en condition réelle les poches de ce pantalon en le bourrant de produits tech plus ou moins de dernière génération.

Smartphones, iPod Nano, écouteurs Bluetooth : aucun souci

Avant d’attaquer avec des objets réellement imposants, le pantalon cargo de Celio devait passer le banc d’essais des appareils du quotidien. Pas besoin de tourner autour du pot : l’épreuve a été réussie haut la main.

Des poches qui débordent d’objets // Source : Johana Hallmann pour Humanoid XP

Un smartphone de 6,2 pouces se glisse sans souci dans les poches supérieures, tout comme un boîtier d’écouteurs Bluetooth ou un iPod Nano. Quant aux poches latérales, elles ont accueilli sans peine une liseuse électronique haute d’une quinzaine de cm.

Appareil photo, objectif : ça rentre sans problème

Qui dit balade dans un paysage de rêve dit jolies photos. Et si les smartphones sont capables de remplir cette tâche comme il faut, ils font encore pâle figure face à un véritable appareil photo numérique.

Cela dit, un boîtier et son objectif sont encombrants. Mais pas pour ce pantalon, composé à 82 % en coton et 17 % en polyester. Ses deux poches latérales réussissent à accueillir le boîtier d’un côté et l’objectif de l’autre.

Un bon allié des photographes stylés // Source : Johana Hallmann pour Humanoid XP

S’il n’offre pas la protection d’un sac à dos renforcé, ce pantalon permet tout de même d’en éviter l’encombrement. D’autant qu’il est possible de glisser une batterie supplémentaire et des cartes mémoire dans les autres poches.

Pompe à vélo, outils, iPad : rien à signaler

Il est de temps de monter d’un cran en termes de taille d’objet. Une petite boîte à outils comprenant son lot de tournevis se glisse aisément dans une poche latérale. Même constat pour une pompe à vélo connectée Xiaomi dans l’une des poches supérieures. Un téléphone satellitaire aussi peut se faire une place dans une poche.

La largeur des poches latérales est même suffisamment élevée pour permettre à un iPad de 6e génération de rentrer.

Sortez équipés // Source : Johana Hallmann pour Humanoid XP

Console, carte graphique : ça passe, mais ça commence à se voir

Avec l’essor des Nintendo Switch, Steamdeck et même du futur Asus ROG Ally, force est de constater que l’on est plus près d’une bonne vieille Game Gear en termes de taille que d’une PSP.

Et comme pour la Game Gear à l’époque se pose le problème du transport. Mais, là encore, il est possible de compter sur le pantalon cargo de Celio. Avec ses quatre GRANDES poches, il peut simultanément accueillir une Switch, un Asus ROG Ally, une manette de jeu et une carte graphique Nvidia RTX 4070 Ti. Le style n’a pas de prix après tout.

Ayez toujours une console sur vous // Source : Johana Hallmann pour Humanoid XP

Car oui, nous avons poussé le vice jusqu’à essayer de transporter une carte graphique avec ce pantalon. Celle-ci rentre, mais dépasse allègrement de la poche. Les consoles portables aussi laissent entrapercevoir un bout de leur coque. Notre conseil santé : ne courez pas avec tous ces objets dans les poches.

Alors, combien peut-on transporter d’appareil tech avec ce pantalon cargo ? Eh bien tout dépend de la taille. Des objets imposants comme les consoles, une carte graphique (mais on vous conseille d’éviter de la transporter comme ça) ou une manette limitent l’inventaire à six produits.

Source : Johana Hallmann pour Humanoid XP

En revanche, et c’est là tout l’intérêt de ce vêtement, le pantalon cargo Celio peut embarquer une dizaine de petits appareils en simultané tels qu’un smartphone, un boîtier d’écouteurs, une liseuse, une GameBoy (pour les nostalgiques) et même un iPad Mini. Des objets qui sont souvent utilisés au quotidien. Et ce, sans parler du reste comme un portefeuille, un flacon de gel hydroalcoolique, un paquet de mouchoirs ou un jeu de clés.

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !