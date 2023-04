Une version expérimentale de Firefox inclut une option qui règle la question des bandeaux de cookies à la place des internautes. Plus besoin de les rejeter, l’outil se propose de les refuser à votre place.

Vous les voyez à chaque fois que vous visitez un nouveau site. Les bandeaux de cookies font désormais partie du panorama du net, pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur, parce que les internautes peuvent exprimer leur choix sur ces témoins de connexion. Et pour le pire, car ces sollicitations sont partout — et sont irritantes parfois.

Un outil pour éjecter les bannières de cookies

Cela pourrait changer bientôt, du moins si vous utilisez Firefox en navigateur. En effet, une version expérimentale du logiciel prévoit une option pour offrir la possibilité de rejeter automatiquement ces bandeaux. C’est ce que rapporte le site Ghacks dans son édition du 17 avril. Cette mouture très avancée, appelée Nightly, donne généralement un aperçu de ce qui arrivera dans Firefox.

Dans les paramètres de Firefox Nightly, la fonctionnalité est baptisée « Cookie Banner Reduction ». À l’activation, elle cherchera à rejeter automatiquement les requêtes proposant un dépôt de cookie dans les bannières, et sur les sites pris en charge. L’option est susceptible d’évoluer encore d’ici sa mise à disposition générale — à supposer qu’elle le sera.

L’option, telle qu’elle apparaît dans Firefox Nightly. // Source : Capture d’écran Ghacks

Ce paramètre doit vous épargner la tâche de traiter vous-même les bannières de cookies, une opération qui est parfois peu commode. Certains bandeaux sont conçus pour orienter au maximum l’internaute vers l’acceptation de tous les cookies, soit en jouant sur la disposition des éléments, soit en utilisant des formulations piégeuses.

Ce mécanisme n’aura en revanche aucune incidence sur les cookies walls, qui ont émergé au tournant de la décennie 2020. Ces cookies walls offrent le choix aux internautes entre accepter des cookies publicitaires ou les refuser, mais avec l’obligation de payer pour accéder aux contenus. Le dispositif est jugé légal, à condition que le prix de l’offre payante soit raisonnable.

