Le milliardaire Warren Buffett estime que les utilisateurs d’Apple sont tellement satisfaits des produits qu’ils ne les lâcheraient même pas si on leur offrait 9 000 euros en échange. Il s’agit, selon lui, d’un des plus gros atouts de la marque.

Les fans d’Apple sont régulièrement tournés en dérision à cause de leur affection sans limite pour les produits de la marque à la pomme. Pour Apple néanmoins, leur fidélité est un atout incommensurable.

Le milliardaire Warren Buffett en est persuadé : « Si vous êtes propriétaire d’un iPhone et que quelqu’un vous offre 10 000 dollars [9 000€ ndlr], et que l’unique contrainte, c’est qu’on vous prend votre iPhone et vous n’aurez plus jamais le droit d’en avoir un, vous refuseriez », a-t-il assuré au cours d’une interview à CNBC le 12 avril 2023.

Buffett est l’un des hommes les plus riches du monde, notamment grâce à ses investissements dans les grandes entreprises — il détient actuellement pour 137 milliards de dollars d’action d’Apple, une firme en laquelle il croit beaucoup. Il apprécie notamment le leadership de Tim Cook, qui a remplacé Steve Jobs après sa mort, en 2011. « Je crois que Tim Cook est l’un des PDG les plus classes qui existent. Il comprend le business et il a un produit, que Steve Jobs a certes inventé, mais Cook a réussi à gérer l’entreprise d’une manière extraordinaire. »

Peut-on quitter l’écosystème Apple quand on y a goûté ?

L’écosystème fermé d’Apple est considéré par ses détracteurs comme une faiblesse, mais il est aussi une force pour fidéliser des utilisatrices et utilisateurs. Il n’y a qu’à prendre en exemple le débat autour des « bulles bleues » et des « bulles vertes » : lorsque deux usagers d’Apple s’échangent des iMessages (les SMS version Apple), les conversations s’affichent en bleu. Mais lorsqu’un propriétaire d’iPhone converse avec un utilisateur Android, alors la conversation sera en vert. Or, au sein des nouvelles générations, il est parfois mal vu aux États-Unis de « converser en vert » : cela peut même devenir un marqueur d’exclusion pour certains ados.

Posséder un iPhone peut vouloir dire différentes choses, pour différents propriétaires. Certains le considèreront comme un gage de bon goût (les produits sont esthétiquement bien finis et l’expérience utilisateur est volontairement fluide et simplifiée), d’autres parleront des avantages en termes de protection de la vie privée, tandis que d’autres encore apprécieront le signal de richesse qu’il renvoie — les smartphones Apple peuvent facilement dépasser les 1 000 euros pièce.

On peut aussi parler de la praticité de l’écosystème Apple : entre AirDrop, Apple Pay, Facetime, une fois que l’on investit dans un iPad, un Mac et un iPhone, il devient compliqué de changer un des appareils sans changer les autres.

La phrase de Warren Buffett s’applique toutefois uniquement aux propriétaires d’iPhone : posez la question à une personne qui a toujours utilisé que des téléphones Android, et elle répondra sans doute qu’elle n’aura aucun mal à se passer d’un iPhone.

Alors, Buffett a-t-il raison ? Seriez-vous d’accord pour ne plus jamais toucher un iPhone, contre une grosse somme d’argent ? Nos commentaires sont ouverts !

