[Deal du Jour] Avec les écouteurs WF-1000XM4, Sony propose une des meilleures paires d’écouteurs sans fil du marché, taillés pour répondre à toutes les exigences. Leur design, leur réduction de bruit exemplaire, le rendu sonore, ou encore leur autonomie, tout ou presque est parfait. Avec cette double promotion, ils arriveront sans doute à convaincre celles et ceux que seul le prix rebutait.

C’est quoi, cette promotion sur les WF-1000XM4 ?

Les écouteurs Sony WF-1000XM4 sont normalement vendus 249,99 €. Ils sont en ce moment proposés au prix de 199,99 € sur Boulanger. Et avec le code INTRA20 à rentrer dans le panier, ils bénéficient de 20 € de réduction supplémentaire, et passent à 179,99 €.

C’est quoi, ces écouteurs sans fil de Sony ?

Les écouteurs WF-1000XM4 sont des écouteurs au design réussi. Les oreillettes adoptent une forme circulaire, simple et discrète. Les parties métalliques qui accompagnent le revêtement mat donnent un rendu élégant à l’ensemble, avec un look assurément premium. Sony propose des écouteurs robustes dotés d’excellentes finitions. Seule ombre au tableau, ils sont assez imposants une fois logés dans l’oreille. Malgré un maintien correct, ils ne sont pas adaptés à la pratique sportive. L’application intègre un outil chargé de vérifier que les écouteurs sont bien insérés dans les oreilles. Notez que trois embouts sont fournis : S, M et L. Si le confort est le plus important quand vous choisissez des écouteurs, consultez notre guide des meilleurs écouteurs sans fil en 2023 pour situer les WF-1000WM4.

Le boîtier lui est d’une taille normale et se glisse facilement dans une poche. Il aborde un indicateur lumineux bienvenu, afin d’avoir toujours un œil sur l’état de la batterie. Les WF-1000XM4 offrent un son chaleureux de qualité. Les basses sont amples et les pistes sonores sont riches en détail. Les instruments sonnent juste, et les timbres de voix sont respectés. L’ensemble est la plupart du temps harmonieux, en dehors de quels médiums en retrait sur certaines pistes. La réduction de bruit active est quant à elle efficace et les écouteurs de Sony isolent efficacement du bruit extérieur. Le mode transparence laisse passer les bruits ambiants et offre un son naturel, sans perturber l’audio.

Le logo des écouteurs Sony WF-1000XM4 // Source : Maxime Claudel pour Numerama

À moins de 180 €, est-ce que les WF-1000XM4 sont une bonne affaire ?

À ce prix, c’est même une excellente affaire. Sony propose des écouteurs performants, qui ne devraient pas être obsolètes de sitôt. L’application dédiée Headphones Connect accompagne les écouteurs sur Android et iOS. Elle permet d’appairer les écouteurs à votre smartphone et donne accès à plusieurs fonctionnalités intéressantes. L’égaliseur est très pratique pour peaufiner le son à votre convenance. Vous pourrez aussi gérer la réduction de bruit, ou choisir les raccourcis (volume, changement de piste, etc.) à attribuer aux surfaces tactiles présentes sur les oreillettes.

Niveau autonomie, comptez environ 8 h de batterie en une seule charge, et quasiment 24 h avec le boîtier. Ce dernier est compatible avec la charge sans fil.

Pour aller plus loin avec les écouteurs

👉 Consultez notre test des WF-1000XM4

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.