Et si vous optiez pour une URL en .fr ? Vous ne le savez peut-être pas, mais l’extension de nom de domaine française recèle de nombreux avantages qui ne se cantonnent pas au simple référencement de votre site…

Lorsque l’on choisit une URL pour son site, on a vite tendance à se concentrer sur le radical du nom de domaine (Numerama par exemple), en laissant un peu de côté l’extension qui le suit. Et pourtant… le choix de l’extension du nom de domaine est loin d’être anodin : il influe grandement sur le référencement de votre site et donne des informations précieuses aux internautes qui le consultent.

Prenons le .fr par exemple. Cette extension de nom de domaine propre au territoire français constitue un atout non négligeable pour les sociétés dont l’activité est implantée dans l’Hexagone. Mais ce n’est pas là son seul avantage, puisque le .fr est aussi pour beaucoup synonyme de confiance et de qualité. Parmi eux, OVHcloud propose en ce moment deux offres particulièrement intéressantes si vous décidez d’enregistrer une URL en .fr.

Quels sont les avantages d’un site en .fr ?

Choisir une extension de nom domaine en .fr comporte de nombreux avantages, dont certains ne sont pas forcément visibles au premier abord. Le principal est indéniablement la confiance et la proximité induite par cette extension.

Pour près de 80 % des Français (étude Perception du .fr de l’AFNIC), le .fr est intimement lié aux entreprises et institutions françaises historiques, qui jouissent donc d’une excellente réputation. Des sites implantés sur le territoire national, en langue française, et facilement accessibles. Choisir le .fr pour son activité, c’est lui conférer immédiatement une légitimité et une aura d’accessibilité auprès des internautes français.

De ce choix découle un autre avantage précieux en matière de référencement. De manière assez logique, un site en .fr remontera plus facilement, sur le territoire français, dans les résultats de votre moteur de recherche. De quoi obtenir un atout supplémentaire, à nom de domaine équivalent, sur des sites en .com, .net ou toute autre extension de domaine.

Un nom de domaine en .fr est aussi synonyme de qualité et de sécurité. Les règles d’attribution de cette extension de nom de domaine impliquent que le site qui en bénéficie appartienne à des particuliers ou des personnes morales établies en Europe, sur le territoire de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse. Une manière de garantir le respect et la sécurité des données personnelles.

Choisir le .fr, c’est aussi réaliser des économies, ce qui n’est pas anodin lorsqu’on lance son activité. Encore une fois, à nom de domaine égal, le .fr est souvent 20 à 30 % moins cher que son équivalent en .com, et revient en moyenne à 12 euros par an, selon les données de l’AFNIC. Certains hébergeurs, comme OVHcloud, permettent même de réduire la facture de moitié.

Sachez enfin qu’opter pour un nom de domaine en .fr vous permet de réaliser une bonne action. Depuis cette année, 11 % du CA du .fr sont dédiés au financement des actions d’intérêt général, dont les premiers 1,3 M€ pour la Fondation Afnic pour la solidarité numérique. De quoi financer divers projets permettant, par exemple, de réduire la fracture numérique. Cette année 2023, son appel à projets porte sur l’organisation d’ateliers numérique et réduction des inégalités au sein de notre société.

Sécurisez votre nom de domaine en .fr en quelques clics avec OVHcloud

Spécialiste de l’hébergement de données, implanté en France, OVHcloud est le partenaire idéal pour vous accompagner dans la création de votre site internet et vous aider à sécuriser votre nom de domaine en .fr. Comment ? Grâce à deux offres aussi intéressantes que complètes, qui s’adressent aux néophytes comme aux connaisseurs du sujet.

La première formule proposée par OVHcloud est parfaite pour tous ceux et celles qui souhaitent se lancer sur internet avec un site personnel ou professionnel (blog, site vitrine, boutique en ligne). Il s’agit d’une offre clé en main, simple à utiliser qui comprend :

un nom de domaine en .fr offert la première année ;

un mois d’hébergement offert ;

un CMS gratuit et simple à utiliser (Wordpress, Prestashop) ;

100 Go d’espace disque pour héberger vos contenus ;

jusqu’à 10 adresses mail liées à votre nom de domaine.

Grâce à cette offre, et en prenant la formule d’hébergement Perso proposée par OVHcloud, vous paierez moins de 4 euros (HT) pour la mise en ligne de votre site web.

La seconde offre d’OVHcloud s’adresse, elle, à des utilisateurs qui souhaitent installer leur activité dans le temps et bénéficier d’un nom de domaine pérenne. Grâce à elle, vous pourrez enregistrer votre nom de domaine en .fr pour une durée de deux à dix années, ce qui présente plusieurs avantages, dont le principal est d’éviter les hausses de prix liées au dépôt du nom de domaine.

Cette formule dispose aussi de tous les avantages proposés par OVHcloud que ce soit pour la mise en place de votre futur site (CMS gratuit, compte e-mail, hébergement web) ou en matière de gestion de votre nom de domaine (DNS management, DNSSEC, protection contre le vol, redirection du nom de domaine).

Dernier avantage, et non des moindres, OVHcloud vous propose actuellement d’obtenir une année offerte sur votre nom de domaine en .fr pour toute souscription de deux ans ou plus.

.com, .fr ou .net : qu’est-ce donc qu’une extension de nom de domaine ?

Avant de parler directement d’extension de nom de domaine, arrêtons-nous un instant sur l’anatomie d’une URL. En général, elle est constituée de quatre éléments principaux :

Le protocole : ftp, http, https… cette partie permet d’effectuer la liaison entre votre ordinateur (le client), son navigateur (Chrome, Firefox, Opéra) et un serveur web distant, sur lequel sont hébérgés les contenus que vous souhaitez consulter ;

ftp, http, https… cette partie permet d’effectuer la liaison entre votre ordinateur (le client), son navigateur (Chrome, Firefox, Opéra) et un serveur web distant, sur lequel sont hébérgés les contenus que vous souhaitez consulter ; Le sous-domaine : dans la plupart des cas, il s’agit des www présents après le protocole. Cette partie de l’URL indique que le site appartient au world wide web et peut être consulté via un navigateur. Avec le temps, les sous-domaines se sont diversifiés et l’emploi du www n’est plus obligatoire ;

dans la plupart des cas, il s’agit des www présents après le protocole. Cette partie de l’URL indique que le site appartient au world wide web et peut être consulté via un navigateur. Avec le temps, les sous-domaines se sont diversifiés et l’emploi du www n’est plus obligatoire ; Le radical : il s’agit du nom de votre site, qui le distingue des autres sites. Il est unique et sert à diriger les internautes précisément vers vos contenus, à la manière d’une adresse postale. Le radical permet aussi de communiquer des informations aux internautes sur le contenu du site (thématique, nom de marque, etc) ;

il s’agit du nom de votre site, qui le distingue des autres sites. Il est unique et sert à diriger les internautes précisément vers vos contenus, à la manière d’une adresse postale. Le radical permet aussi de communiquer des informations aux internautes sur le contenu du site (thématique, nom de marque, etc) ; L’extension de nom de domaine : située après le radical, elle permet de préciser à quelle catégorie ou groupe appartient votre site ;

située après le radical, elle permet de préciser à quelle catégorie ou groupe appartient votre site ; Le nom de domaine : on appelle nom de domaine la combinaison de trois éléments, à savoir le sous-domaine (ou préfixe), le radical et l’extension de nom de domaine.

Aux débuts d’internet, l’extension de nom de domaine avait donc pour but de classer et ordonner les sites web dans des catégories précises, censées aider les internautes à s’y retrouver. Le fameux .com était destiné aux sites commerciaux. Le .org aux organisations à but non lucratif, et le .net, pour tout ce qui touchait aux technologies réseaux. Chaque pays dispose aussi de sa propre extension, à la manière du .fr pour la France.

Au fil du temps, cette nomenclature a évolué et s’est développée. Certaines extensions ont été détournées de leur but premier (le .fm de la Micronésie est ainsi utilisé par de nombreuses stations de radio pour leurs sites), tandis qu’une ribambelle d’extensions plus ou moins fantaisistes ont été ajoutées (.ninja, .wtf ou .cool par exemple).

L’AFNIC, un atout de poids pour les créateurs de sites en .fr

En France, l’attribution et la gestion des extensions de noms de domaine est gérée par l’AFNIC ou Association Française pour le Nommage Internet en Coopération. Fondée en 1997 à l’initiative de l’INRIA et du ministère de l’Industrie, des Télécommunications et de la Recherche, cette association loi 1901 garantit depuis près de 30 ans le bon fonctionnement du .fr, sa promotion et la continuité du service.

Lorsque vous décidez de créer votre site internet, c’est auprès de l’AFNIC que vous pouvez vérifier la disponibilité. Vous pourrez ensuite enregistrer un nom de domaine en .fr dans l’un des bureaux d’enregistrement accrédité par l’AFNIC. Comment savoir si un nom de domaine est disponible ? Eh bien, l’association tient un registre complet des quelque 4 millions de noms de domaines existants avec cette extension : le Whois.

Grâce à cette base de données, vous pouvez obtenir très rapidement toutes les informations que vous souhaitez sur un nom de domaine, et dont vous pourriez avoir besoin à l’occasion de vos démarches. Vous pourrez notamment :

Tester la disponibilité ou non d’un nom de domaine ;

Obtenir des informations sur le titulaire d’un nom de domaine (s’il est actif) ;

Obtenir le contact administratif ou technique lié à nom de domaine donné ;

Obtenir sa date de création ou d’expiration ;

Obtenir des informations sur sa protection (DNSSEC actif ou non) ;

Savoir dans quel bureau d’enregistrement le nom de domaine a été déposé.

À noter que les données personnelles des personnes physiques figurant dans cette base de données sont anonymisées automatiquement, et que seules les personnes morales sont affichées en propre dans les résultats.

Au-delà de la gestion pure des noms de domaines, l’AFNIC est aussi en charge de la promotion et l’accompagnement du .fr. Comment ? Grâce à la plateforme Réussir en .fr qui met à disposition des internautes et/ou entreprises, de nombreuses ressources pour se familiariser et se former aux enjeux du web (articles, webinars, ateliers physiques).

