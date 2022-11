À l’occasion du Black Friday, Micromania fait chuter le prix de la Xbox Series S de 70 euros. Une belle réduction pour cette console compacte, qui n’a jamais été aussi abordable. L’occasion d’anticiper les cadeaux de Noël ou juste de se faire plaisir pour occuper les longues soirées d’hiver.

Sortie fin 2020, la Xbox Series S de Microsoft est une excellente alternative 100 % compacte et digitale à la Xbox Series X. Pensée pour faire tourner les titres les plus gourmands, mais aussi les plus récents, elle profite du large catalogue de jeux de la plateforme en ligne Xbox Game Pass (soumis à abonnement). Elle est par ailleurs encore très d’actualité, même deux ans après sa sortie.

Jusqu’au 28 novembre, pour le Black Friday, Micromania propose dans ses points de vente et sur son site internet la Xbox Series S au prix de 229,99 euros, soit une remise immédiate de 70 euros.

Une mini-console avec de grandes ambitions

Fine, compacte et reconnaissable par sa couleur blanche, la Xbox Series S ne doit pas être confondue avec la Xbox Series X, également lancée fin 2020. Contrairement à cette dernière, la Xbox Series S est dépourvue de lecteur de disque et s’avère donc 100 % digitale.

La Xbox Series X et sa manette // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Hormis cette différence, toutes deux partagent une configuration similaire sur beaucoup de points, et un niveau de performance similaire. Comme la Xbox Series X, la version Series S embarque un processeur AMD à 8 cœurs, mais aussi un disque SSD de 512 Go contre 1 To pour la version X.

Les deux consoles offrent une qualité d’image et une fluidité remarquables puisqu’elles sont compatibles avec la 4K HDR et peuvent propulser jusqu’à 120 images par seconde. Elles supportent aussi le ray tracing, pour des effets de lumières et des reflets plus réalistes dans les jeux compatibles.

En prime, elles proposent un son 3D Dolby Atmos permettant de s’immerger d’autant plus dans l’univers de ses jeux. Pour en profiter, il faut néanmoins être équipé d’une TV ou d’un système audio compatible. Finalement, peu de choses différencient la XBox Series S de sa grande soeur.

Le Xbox Game Pass : un incontournable

La particularité de la Xbox Series S étant son fonctionnement 100 % numérique, la firme américaine offre deux moyens différents pour installer des jeux compatibles :

Le Store de Microsoft , sur lequel acheter les titres à l’unité ;

, sur lequel acheter les titres à l’unité ; Le Xbox Game Pass basé sur un système d’abonnement à une vaste bibliothèque de jeux.

Cette seconde plateforme donne un accès illimité à un large catalogue de plus de 150 jeux. L’offre est régulièrement mise à jour avec des titres emblématiques et récents. Les exclusivités Xbox sont d’ailleurs disponibles le jour même de leur sortie.

Xbox Game Pass // Source : Microsoft

Pour accéder au contenu du Xbox Game Pass depuis sa Xbox Series S, Microsoft donne le choix entre deux abonnements :

L’offre Console à 9,99 euros par mois comprend plus de 100 titres (hors Electronic Arts et sa franchise FIFA notamment) jouables uniquement depuis sa Xbox ;

par mois comprend plus de 100 titres (hors Electronic Arts et sa franchise FIFA notamment) jouables uniquement depuis sa Xbox ; L’offre Ultimate à 12,99 euros par mois donne en plus un accès à la bibliothèque de jeux Electronic Arts et surtout permet de jouer en streaming sur son PC ou son smartphone en se connectant à son compte Xbox Game Pass grâce au Cloud gaming.

Ces deux formules sont sans engagement et peuvent donc être suspendues à tout moment sans frais supplémentaire.

Une offre Black Friday plus que séduisante

Si elle est avant tout conçue pour les jeux vidéo, la Xbox Series S va plus loin et offre des fonctionnalités supplémentaires. Elle devient alors un atout idéal pour tous ceux qui ne disposent pas d’une smart TV.

La Microsoft Xbox Series S est en réduction chez Micromania pour le Black Friday. // Source : Micromania.

La Xbox Series S permet ainsi de naviguer sur internet, mais aussi et surtout d’installer des applications de streaming vidéo comme Netflix, Disney+ ou encore Prime Video. De quoi profiter de vos séries préférées entre deux sessions gaming.

À l’occasion du Black Friday, Micromania applique une remise de 70 euros sur la Xbox Series S, faisant chuter son prix à 229,99 euros. Cette console n’a jamais été aussi abordable depuis sa sortie.

Micromania met aussi en avant une formule complète à 24,99 euros par mois pendant 24 mois, comprenant la Xbox Series S, ainsi qu’un accès au Xbox Game Pass Ultimate pendant toute la durée de l’abonnement. De quoi tester tous les plus grands titres AAA le jour de leur sortie et épuiser le reste du catalogue Xbox jusqu’au retour du printemps.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.