À l’occasion du Black Friday, Roborock propose de nombreuses références issues de son catalogue à prix réduit. Aspirateur robot ou lavant, avec ou sans station d’accueil… le choix est vaste, mais voici une sélection des meilleures offres.

Si vous vous intéressez un tant soit peu au monde merveilleux des aspirateurs, il y a fort à parier que le nom de Roborock ne vous est pas inconnu. Il faut dire que ces dernières années, la marque chinoise a su s’imposer sur ce marché à grand renfort de produits alliant innovation, performances et positionnement tarifaire attractif. Si le constructeur est spécialisé dans les aspirateurs robots, son catalogue ne s’y cantonne pas avec quelques références d’aspirateurs balais.

Black Friday oblige, Roborock propose en ce moment des réductions sur bon nombre de ses modèles. Le moment est donc idéal pour s’équiper sans se ruiner. À condition de réussir à choisir le bon aspirateur parmi les nombreux modèles disponibles. On vous détaille par le menu les principaux avantages des produits les plus emblématiques.

Les offres Roborock du Black Friday en bref :

Roborock Dyad : un seul passage pour un nettoyage des sols complets

Le Roborock Dyad est un aspirateur lavant d’un genre un peu particulier dans la mesure où l’aspiration est complétée par un système permettant de laver le sol à grandes eaux. Formé de trois rouleaux (un grand à l’avant et deux petits positionnés côte à côte à l’arrière), ce système assure un nettoyage optimal des surfaces, y compris à proximité des murs. Mieux, la motorisation de l’ensemble vous soulage d’une partie de l’effort en entraînant l’aspirateur, tandis que sa tête est capable de tourner à 180 degrés pour une meilleure maniabilité.

Lorsque Roborock a conçu son Dyad, le mot d’ordre semble avoir été la simplicité d’utilisation. Il dispose d’un large écran capable d’afficher de nombreuses informations utiles, telles que le niveau d’eau de son réservoir ou l’autonomie restante. Mieux, une fois le nettoyage terminé, vous n’avez pas à vous préoccuper de la propreté des rouleaux, puisque c’est le dock de chargement qui s’en occupe à votre place d’une simple pression sur le bouton ad hoc.

Le Roborock Dyad // Source : Roborock

Nous vous recommandons le Roborock Dyad si :

Vous voulez absolument un aspirateur balai ;

Vous en avez assez de passer la serpillère en plus de l’aspirateur ;

Vous cherchez un appareil simple à utiliser et efficace.

En cette période de Black Friday, Roborock vous propose une réduction de 160 euros sur le Dyad, le faisant tomber à 239 euros chez Cdiscount.

Roborock S7 : une serpillère vibrante qui décrasse en profondeur

Actuellement, le Roborock S7 est considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs aspirateurs robots du marché. Et pour cause. Véritable concentré de technologie dédié à l’entretien de votre intérieur, il embarque ce qui se fait de mieux dans le domaine. La navigation, par exemple, est assurée par un arsenal de capteurs (détection d’obstacle ou de surface, cartographie LiDAR) qui lui permettent d’assurer son office de manière optimale.

Il peut aussi compter sur un système de nettoyage complet qui s’articule autour d’un rouleau en caoutchouc qui fait des merveilles pour ramasser poussières, poils et cheveux. Couplé à une aspiration pouvant atteindre 2500 Pa, ce système s’avère particulièrement efficace.

Dernier atout dans la manche de ce Roborock S7 : sa serpillère. Car oui, le S7 est aussi capable de nettoyer les sols. Une tache dans laquelle il excelle grâce à la technologie VibraRise qui lui permet de vibrer jusqu’à 3 000 fois par minute.

Le Roborock S7 // Source : Roborock

Nous vous recommandons le Roborock S7 si :

Vous cherchez un aspirateur robot qui lave aussi les sols ;

Vous avez un animal et que vous en avez marre de ramasser les poils qui trainent ;

Vous cherchez un appareil efficace pour vous soulager du ménage au quotidien.

En allant faire un tour sur Amazon, vous pourrez découvrir le Roborock S7 avec une réduction de 22 %, qui fait descendre son prix à 429 euros au lieu de 549 euros.

Roborock S7 Pro Ultra : ne vous préoccupez plus de votre ménage au quotidien

Comme son nom le suggère fortement, le Roborock S7 Pro Ultra est une version améliorée du Roborock S7. S’il reprend dans les grandes lignes les caractéristiques de son petit frère (système VibraRise, navigation LIDAR, design élégant), il se démarque par deux éléments loin d’être anodins.

Pour commencer, ce S7 Pro Ultra dispose d’une puissance d’aspiration bien plus importante avec 5 100 Pa au compteur, soit plus de deux fois plus que ce que propose le S7 classique. De quoi venir à bout d’une grande partie des saletés, y compris les particules les plus fines.

Mais la véritable différence entre ces deux références réside dans la présence d’une station d’accueil qui permet au S7 Pro Ultra de gagner une autonomie que ne possède pas le S7. Grâce à elle, le S7 Pro Ultra peut, par exemple, recharger le bac à eau de sa serpillère, laver cette dernière une fois le nettoyage terminé ou bien encore vidanger le bac à poussière. Mieux, cette station permet à l’appareil de se recharger jusqu’à 30% plus rapidement.

Le Roborock S7 Pro Ultra // Source : Roborock

Nous vous recommandons le Roborock S7 Pro Ultra si :

Vous n’avez pas envie de vous embêter à vider le bac à poussière de votre aspirateur tous les 4 matins ;

Vous souhaitez acquérir l’un des aspirateurs robots les plus performants du marché ;

Vous cherchez un aspirateur capable de vous débarrasser des particules les plus fines.

Habituellement proposé aux alentours de 1 199 euros, le Roborock S7 Pro Ultra bénéficie actuellement de 25 % de réduction. Pendant le Black Friday, son prix descend donc à 899 euros, chez Amazon par exemple.