Vous avez besoin d’un espace de stockage pour sauvegarder la quantité démesurée de photos, vidéos et musiques qui s’accumule sur tous vos appareils ? Pour le Black Friday, pCloud fait chuter les prix de ses forfaits de stockage en ligne valable « à vie » (99 ans pour être exact).

Qu’il s’agisse de photos de vacances, de vidéos souvenirs ou encore de documents importants, la question du stockage se pose toujours tant les gigaoctets se cumulent rapidement. Des fichiers souvent éparpillés entre smartphones, PC, clés USB et disques durs externes, ce qui rend d’autant plus difficile de les trouver rapidement.

Pour ne plus avoir à supprimer des données contre son gré et surtout pour rassembler tous ses fichiers au même endroit, l’entreprise suisse pCloud propose des offres de stockage variées, qui allient sécurité, accessibilité et facilité d’utilisation.

À l’occasion du Black Friday, soit jusqu’au 27 novembre, la firme helvétique baisse les prix de ses forfaits et affiche des réductions pouvant atteindre 85 % :

L’offre 500 Go Premium Lifetime est à 139 euros (-76 %) ;

L’offre 2 To Premium Plus Lifetime est à 279 euros (-76 %) ;

L’offre 10 To Personnalisée Lifetime est à 890 euros (-85 %).

Contrairement aux autres acteurs du marché, pCloud ne table pas sur des abonnements mensuels ou annuels. Le paiement est unique et se fait à la souscription. Il délivre un accès « à vie » (ou plutôt 99 ans) à son espace de stockage. Aucun risque, donc, de voir les prix augmenter avec le temps ou de subir des frais supplémentaires.

Accéder à ses données simplement depuis n’importe quel appareil

Le propre des solutions de stockage en ligne est de pouvoir accéder à ses fichiers depuis n’importe quel terminal disposant d’une connexion à internet. L’entreprise pCloud permet alors de se connecter à son espace et de gérer ses fichiers :

depuis son navigateur web quel que soit l’appareil utilisé ;

depuis son ordinateur Windows, Mac ou Linux en installant le logiciel de l’éditeur ;

depuis son smartphone ou sa tablette (iOS ou Android) via l’application pCloud.

L’interface pCloud. // Source : pCloud.

Mais, l’une des plus grandes forces de cet outil est sa mise à jour en temps réel. Toutes les modifications (ajout, suppression ou édition de fichiers) sont appliquées instantanément sur l’ensemble des appareils connectés au compte pCloud. Il n’est pas utile de lancer des mises à jour et des synchronisations manuelles pour être sûr d’avoir les dernières versions de ses documents.

La firme suisse a aussi mis un point d’honneur à élaborer une interface simple, épurée et intuitive. Par exemple, pour ajouter de nouveaux fichiers sur son espace, rien de plus facile. Il suffit de les sélectionner puis de les faire glisser dans le dossier cible.

Pour partager ses photos et vidéos avec ses proches, la plateforme permet de créer des liens de téléchargement ou tout simplement de leur donner un accès direct au fichier ou au dossier concerné.

La sécurité reste une priorité

Établie en Suisse, pCloud propose l’une des solutions de stockage en ligne les plus sécurisées et respectueuses de la vie privée du marché. Les serveurs de l’entreprise sont basés en Europe et plus précisément au Luxembourg. Ils répondent donc aux exigences du RGPD, avec en prime les avantages de la législation suisse en matière de confidentialité.

pCloud offre une solution de stockage en ligne sécurisée. // Source : pCloud.

C’est sans compter le chiffrement des données, en phase de stockage (256-bits AES), mais également lors de leur transfert (TLS/SSL). Et, pour que vos fichiers restent accessibles quoi qu’il arrive, ils sont stockés simultanément par pCloud sur 5 serveurs différents.

Des formules adaptées à chaque besoin

Parce que chacun n’a pas la même utilisation d’un espace de stockage en ligne, pCloud dispose de trois offres de stockage en ligne, avec de belles remises applicables jusqu’au 27 novembre pour le Black Friday :

Même le plus petit forfait s’avère confortable sachant que la plupart des PC portables actuels ne dépassent pas 500 Go de stockage. Les documents texte et PDF étant relativement légers, ce sont les photos et les vidéos qui prennent le plus de place.