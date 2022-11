À l’occasion de la période du Single Day (du 1er au 12 novembre), Roborock lance de belles réductions sur ses meilleurs aspirateurs robots. Entre le Roborock S7, le S7 Pro Ultra et le Dyad, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets.

Si les couples sont célébrés un jour par an, les célibataires ont dorénavant droit à deux semaines de festivités. Pour la période du Single Day qui s’étend du 1er au 12 novembre, Roborock propose sur AliExpress trois de ses aspirateurs stars à des prix réduits. L’aspirateur robot Roborock S7 passe ainsi sous la barre des 400 euros, le S7 Pro Ultra est à moins de 900 euros et le balai laveur Dyad est à moins de 235 euros.

Roborock S7 : un sol nettoyé jusqu’à 3 000 fois par minute

Frotter le sol vite et bien, c’est l’un des principaux atouts de ce Roborock S7. Fort d’un système de vibrations « supersoniques », le Roborock S7 peut entrer en contact avec le sol jusqu’à 3 000 fois par minute pour déloger les saletés incrustées telles que les traces de boue ou les taches de café. Et pour éviter de détremper tapis ou moquette, l’aspirateur bénéficie d’un système de reconnaissance des sols qui lui permet de se soulever s’il rencontre une surface duveteuse.

Intelligent, le Roborock S7 gère également les petits obstacles sur son chemin. // Source : Roborock

Endurant, le Roborock S7 dispose d’un réservoir de 300 mL pour assurer le nettoyage d’un logement de 200 m2 en une fois.

En plus d’un lavage des sols plus qu’efficace, Roborock a également soigné la partie aspiration de son S7. Avec une puissance de 2 500 Pa, il n’aura aucun mal à faire disparaître poussières, poils et résidus alimentaires. Sa brosse en caoutchouc est également pensée pour limiter au maximum la fixation des cheveux et des poils d’animaux, facilitant ainsi l’entretien de votre aspirateur robot.

Il est enfin intéressant de noter que la technologie Vibrarise de Roborock (celle qui assure la vibration de la serpillière) est certifiée par le laboratoire de test Airmid, spécialisé dans la qualité de l’air. Un détail qui pourrait plaire à ceux qui sont sensibles à la quantité de pollens dans l’air ou qui sont asthmatiques.

En ce moment, AliExpress offre une belle réduction sur le Roborock S7. Habituellement proposé aux alentours de 440 euros, le revendeur chinois le propose à 398,15 euros.

Roborock S7 Pro Ultra : sa station de vidange le rend totalement autonome

Présentant de grandes similitudes avec son petit frère le S7, le Roborock S7 Pro Ultra s’étoffe cependant de quelques caractéristiques premium qui séduiront les plus exigeants.

Avec sa station de vidange, le Roborock S7 Pro Ultra est encore plus autonome. // Source : Roborock

Différence la plus visuelle d’abord : sa station de vidange et de remplissage qui se charge d’effectuer à votre place des tâches rébarbatives. La station assure d’abord la vidange du réservoir du Roborock S7 Pro Ultra qui peut, une fois son réservoir d’eau vide, se recharger.

La station assure pendant le remplissage un nettoyage complet de la serpillière pour que votre aspirateur robot reparte propre comme un sou neuf, prêt, de nouveau, à déloger la saleté. Elle stocke également les eaux souillées du nettoyage de la serpillière et récupère la poussière dans un grand bac de collecte. Cela vous permettra de n’avoir à vider le bac à poussière qu’une fois toutes les 7 semaines environ.

Avec une puissance de 5100 Pa, le Roborock S7 Pro Ultra débarrasse le sol. // Source : Roborock

Outre sa station, le Roborock S7 Pro Ultra offre une puissance d’aspiration de 5 100 Pa, soit plus de deux fois supérieure à celle du S7.

Pour le reste, le robot laveur offre des prestations similaires à son petit frère. Même serpillière Vibrarise à 3 000 mouvements par minute, et brosse caoutchouc identique, bref, le Roborock S7 Pro Ultra prend le meilleur de ses prédécesseurs et y ajoute encore plus de puissance.

Habituellement vendu à un tarif proche des 1 100 euros, pendant la période du Single Day, le Roborock S7 Pro Ultra passe à 899,99 euros.

Roborock Dyad : un aspirateur balai qui lave pour ceux qui ne veulent pas d’un robot

Lorsqu’il s’agit de nettoyer votre intérieur, vous êtes plutôt aspirateur balai ? Roborock a également pensé à vous, avec son aspirateur nettoyeur de sol Dyad.

Le Roborock Dyad lave le sol quel que soit le niveau de saleté. // Source : Roborock

Très bien pensé, le laveur de sol dispose de trois rouleaux, dont deux placés sur les bords du balai pour s’assurer que tous les coins de la maison, et spécifiquement le bas des plinthes, seront propres. Maniable, il permet d’ailleurs de tourner à 180 degrés sans effort pour atteindre tous les recoins sans avoir à bouger vos meubles.

Et pour s’assurer que votre sol est aussi propre que possible, le robot laveur Dyad dispose d’un écran sur le manche pour indiquer le degré de saleté de vos sols, et ainsi adapter la quantité d’eau et de produit lavant délivré lors du nettoyage. Et si vous ne vous souvenez pas de ce que signifie l’indication visuelle, le Dyad peut le verbaliser à l’aide d’un haut-parleur intégré.

Avec une rotation à 180 degrés, le Roborock Dyad se faufile partout. // Source : Roborock

Avec 620 mL de réserve d’eau propre et une autonomie de 35 minutes, le balai laveur Dyad peut couvrir jusqu’à 280 m carrés de surface habitable. Une fois son nettoyage terminé, il suffit de le positionner sur son socle de chargement qui fait également office de station de nettoyage des rouleaux. Une presque autonomie qui vous simplifiera la vie et vous permettra d’avoir un intérieur propre sans effort, ou presque.

Vendu aux alentours de 270 euros, pour le Single Day, son prix chute à 233,99 euros pendant la période de promotion du Single Day.

