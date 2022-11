Trouver le bon emplacement et le paramétrage idéal pour son vidéoprojecteur n’est pas toujours facile. Avec son HORIZON Pro, XGIMI veut apporter la simplicité et la rapidité d’installation. Ce vidéoprojecteur se configure automatiquement en quelques secondes.

La grande majorité des vidéoprojecteurs nécessitent de faire attention à de nombreux réglages : le positionnement, les paramètres d’affichage, la netteté, la luminosité ou encore le contraste. Des prérequis à la fois complexes et chronophages, auxquels XGIMI a décidé de s’attaquer avec son vidéoprojecteur HORIZON Pro.

Avec ce vidéoprojecteur lancé en 2021, XGIMI a l’ambition de proposer immédiatement une image d’excellente qualité. L’objectif : allumer son vidéoprojecteur et profiter de sa vidéo en 4K sans passer des heures à régler son appareil.

Ce vidéoprojecteur haut de gamme et compact se veut aussi simple à installer qu’à utiliser. Il est actuellement disponible au prix réduit de 1 699 euros au lieu de 1 899 euros habituellement.

Projeter un film devient un jeu d’enfant

C’est le plus grand point fort du XGIMI HORIZON Pro : il ne nécessite presque aucune intervention de la part de l’utilisateur. Lors de sa première installation, le vidéoprojecteur s’occupe de tout à votre place.

Inutile, par exemple, de se demander si une plante ou un meuble peuvent entrer dans le cadre, le XGIMI HORIZON Pro évite intelligemment les obstacles et redimensionne automatiquement l’image pour qu’elle reste complète en toutes circonstances.

Le vidéoprojecteur XGIMI Horizon Pro. // Source : XGIMI.

Il se charge aussi automatiquement de redresser l’écran, de faire en sorte que l’image ne soit pas déformée, d’ajuster la luminosité en fonction de la lumière ambiante, ou encore de faire la mise au point. Pour ce faire, il a mis le paquet côté logiciel.

Ce projecteur se montre particulièrement puissant, grâce à son système à 2200 ANSI Lumens. Lorsque le soleil entre dans la pièce, la vidéo projetée reste ainsi largement visible.

Pour aller plus loin, le vidéoprojecteur est équipé d’un moteur d’image X-VUE 2.0 qui améliore la clarté, la netteté et revitalise les couleurs. Le XGIMI HORIZON Pro supporte aussi le HDR 10 et prend en charge plus d’un milliard de couleurs.

Le cinéma à domicile

Si le vidéoprojecteur XGIMI HORIZON Pro se veut le plus simple d’utilisation possible, il répond aussi aux besoins des personnes les plus exigeantes, à la recherche d’une projection XL et d’une définition époustouflante.

Il peut projeter des vidéos à la diagonale souhaitée par l’utilisateur, celle-ci dépendant directement du recul entre le mur et l’appareil. L’affichage peut atteindre jusqu’à 200 pouces (ou 508 cm), soit bien plus que la plupart des TV haut de gamme les plus imposantes.

Avec un rapport de projection de 1,2:1, le XGIMI HORIZON Pro s’adapte aussi bien aux grandes pièces qu’aux espaces les plus exigus. Environ 1 mètre de recul suffit pour atteindre 40 pouces, une taille déjà confortable.

Le XGIMI Horizon Pro peut projeter en 4K avec une diagonale de 200 pouces. // Source : XGIMI.

Et, puisque le fabricant ne veut pas faire de compromis sur la qualité d’image, son vidéoprojecteur profite d’une définition 4K (3 840 x 2 160 pixels), même en 200 pouces. Les gamers ne sont pas en reste avec un mode spécifique pour les jeux vidéo chargé de réduire la latence à 35 ms.

La partie sonore a, elle aussi, été soignée afin qu’il ne soit pas nécessaire d’ajouter un système audio complémentaire. Bien qu’il soit particulièrement compact, le XGIMI HORIZON Pro embarque deux haut-parleurs de 8 watts à large bande signés Harman Kardon. La marque promet un son surround virtualisé avec une faible distorsion et une latence optimisée.

L’essentiel, mais pas uniquement

Si le XGIMI HORIZON Pro est technologiquement avancé, il n’en oublie pas les bases. Il tourne sous Android TV et permet alors d’installer des applications telles que YouTube, Netflix ou Prime Video. Ce vidéoprojecteur embarque aussi Google Chromecast, pour diffuser facilement des contenus issus d’un smartphone, par exemple, et se connecte à d’autres appareils en Wi-Fi ou en Bluetooth.

Le vidéoprojecteur XGIMI HORIZON Pro avec sa télécommande. // Source : XGIMI.

En prime, ce vidéoprojecteur peut être commandé par la voix. En matière de connectique, XGIMI va, là encore, à l’essentiel avec :

deux prises HDMI ;

deux ports USB ;

une connexion réseau ;

une prise casque.

Pratique et simple d’utilisation, le XGIMI HORIZON Pro sait se faire discret. Silencieux avec moins de 30 dB en fonctionnement, il mesure seulement 20,8 × 21,8 × 13,6 cm pour un poids plume de 2,9 kg.

Ce concentré de technologies est disponible au prix de 1 699 euros, soit une belle réduction de 200 euros par rapport à son prix habituel.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.