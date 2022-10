[Deal du Jour] Les Nothing Ear(1) sont des écouteurs au design étonnant. Ils possèdent beaucoup de fonctionnalités, le tout à un prix vraiment attractif. Le premier produit de la marque Nothing frappe fort. Durant les Prime Day, ils sont à moins de 75 €.

C’est quoi, cette offre sur les Ear(1) ?

Trouvables habituellement autour de 90 €, les écouteurs Ear(1) de Nothing sont à 74,99 € pendant les Prime Day.

C’est quoi, les Ear(1) ?

Les Nothing Ear(1) se distinguent de la concurrence par leur design tout en transparence. Des écouteurs au boîtier, les Ear(1) arborent un look qui ne laisse pas indifférent. Ils sont par ailleurs très agréables à porter, et plutôt discret une fois dans l’oreille. Trois tailles d’embouts, S, M et L accompagnent les écouteurs. Leur souplesse et leur poids de 4,7 g permet un excellent maintient. Ils sont aussi certifiés IPX4, et donc résistants à la pluie et à la transpiration.

Ils conviendront à un usage sportif sans problème. Les Ear(1) possèdent une surface tactile qui fait office de commandes. Vous pourrez contrôler la lecture et le volume, ou enclencher la réduction de bruit. Côté autonomie, Nothing promet une durée de seulement quatre heures avec réduction de bruit active et de six heures en mode passif. Une autonomie qui monte à plus de 30 heures grâce au boîtier de recharge.

Est-ce que c’est une bonne affaire ?

Au vu des fonctionnalités qu’ils proposent et du soin apporté à leur conception, c’est une excellente affaire. La réduction de bruit active des Ear(1) n’atteint pas le niveau des écouteurs haut de gamme, mais Nothing parvient à proposer quelque chose de très correct. Les Ear(1) sont capables de réduire le bruit extérieur jusqu’à 40 dB et l’application dédiée vous permet de choisir deux niveaux de réduction de bruit : light ou maximum.

Il existe aussi un mode transparence, afin d’éliminer les bruits de fond, qui n’est cependant pas aussi performant que la réduction du bruit. C’est dans l’audio que les écouteurs de Nothing performent. Les Ear(1) proposent un son équilibré avec des médiums et des graves retranscrits avec justesse et qui n’en font pas trop. L’ensemble peut manquer de punch par moments, mais le rendu sonore et la spatialisation sont convaincants, surtout au prix ou ils sont vendus. De plus, l’application compagnon propose un égaliseur assez complet pour peaufiner le son de vos Ear(1).

La tige transparente des écouteurs Nothing Ear(1) // Source : Maxime Claudel pour Numerama

Pour en savoir plus sur ces écouteurs

👉 Découvrez notre test des Nothing Ear(1)

👉 Consultez notre sélection des meilleurs écouteurs sans fil de 2022

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.