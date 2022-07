Lors d’une partie d’échecs qui a eu lieu au Moscow Open en Russie, un robot s’est attaqué à un jeune garçon de sept ans. La raison ? il aurait mal interprété un coup, joué trop rapidement par son jeune adversaire.

Tout s’est déroulé au Moscow Open en Russie, qui a lieu du 14 au 21 juillet dernier. Ce tournoi d’échecs a été le théâtre de nombreux affrontements et duels entre les joueurs, de toutes catégories d’âges et de niveaux, mais l’événement nous a même offert des duels entre l’Homme et la machine. C’est d’ailleurs ce qui s’est produit entre un jeune petit garçon, âgé de sept ans et un robot avec son bras mécanique.

Si de prime abord, ce duel stratégique était censé simplement montrer les compétences et les qualités du robot, par le biais de ses facultés d’analyses et de perceptions, la partie ne s’est finalement pas déroulée comme prévu. En effet, et comme l’a relayé Guardian le 24 juillet 2022, le bras mécanique a fini par attraper et casser le doigt de l’enfant, car il a été vraisemblablement perturbé par sa vitesse d’exécution durant la partie.

Une capture d’écran de la vidéo de Baza // Source : Telegram

L’enfant « n’a pas réalisé qu’il devait d’abord attendre son tour »

Le président de la Fédération des échecs à Moscou, Sergey Lazarev, a d’abord confirmé les dégâts causés par l’incident auprès de l’agence presse TASS : « Le robot a cassé le doigt de l’enfant. Ce n’est bien sûr pas une bonne nouvelles », comme peuvent le montrer les images impressionnantes partagées sur Telegram, via la chaîne nommée Baza.

Son vice-président, Sergy Smagin, a quant à lui tenu à calmer les esprits et clarifier la situation. Il explique : « Il y a certaines règles de sécurité et l’enfant, apparemment, les a enfreintes. Quand il fait son geste (regarder la vidéo), il n’a pas réalisé qu’il devait d’abord attendre son tour », avant de poursuivre « ceci est un cas extrêmement rare, le premier dont je me souvienne. »

L’enfant aurait « fait un mouvement, et après cela, il fallait laisser un laps de temps au robot avant de répondre, sauf que lui s’est tout de suite précipité et le robot l’a attrapé », complète Lazarev.

Comme le cite la chaîne Telegram Baza, le jeune garçon nommé Christopher est l’un des meilleurs joueurs d’échecs dans la catégorie des moins de neuf ans, dans la capitale russe. Après l’incident, « les gens se sont précipités pour aider et ont arraché le doigt du jeune joueur, mais la fracture n’a pas pu être évitée ».

Heureusement pour le jeune Christopher, les dégâts ne seraient pas très importants, car il aurait pu rejouer dès le lendemain. Sergey Lazarev déclare à ce sujet qu’il « a terminé le tournoi » et que « des volontaires l’ont aidé dans ses mouvements.»