Une future version du navigateur Edge devrait accueillir une calculette. Un ajout qui peut sembler superflu, tant l’outil est déjà disponible partout.

Si vous trouviez qu’il n’y avait pas assez de fonctionnalités dans Edge, sachez que Microsoft a bien l’intention d’étoffer prochainement son navigateur. La feuille de route actualisée du logiciel, publiée le 20 juin et repérée Neowin le 22, indique les orientations souhaitées par l’entreprise américaine pour l’un de ses produits phares.

De toute évidence, Microsoft désire faire de son navigateur une sorte de couteau suisse — l’entreprise a bien mis en place un mode enfant dans Edge, mais aussi un VPN maison. La société entend toutefois aller plus loin dans les semaines à venir, avec l’ajout d’un convertisseur d’unités, d’un test de connexion Internet (speed test) et… d’une calculette.

Une calculette bientôt dans Edge

Microsoft explique que ces ajouts visent à mettre à portée de main — ou de clic — des outils très utilisés, pendant que vous naviguez sur le web. La liste n’est sans doute pas exhaustive, d’ailleurs. On peut certes comprendre l’intérêt dans le cas d’un convertisseur d’unités (encore que, pour Windows par exemple, la calculette intégrée fournit justement un tel service).

La calculatrice sous Windows 10. // Source : capture d’écran

Dans le cas de la calculette, c’est beaucoup plus discutable — un tel outil existe dans les principaux systèmes d’exploitation, qu’il s’agisse de Windows, macOS, Android et iOS. Certaines proposent même des options plus avancées, que ce soit pour calculer la date, faire des conversions d’unités, des graphiques, et ainsi de suite. Sans parler des applications de calcul.

Les moteurs de recherche aussi disposent de fonctionnalités, même basiques, pour effectuer des calculs. C’est le cas notamment de Google, Bing ou Qwant. Il suffit d’entrer une formule et le moteur affiche la réponse. Pour Google, par exemple, il est capable d’effectuer des opérations arithmétiques, de traiter des fonctions ou d’afficher des constantes physiques.