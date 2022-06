Fusion entre le téléviseur et le vidéoprojecteur, les Laser TV Hisense permettent à chacun de profiter d’une expérience cinéma dans son salon. Pendant les soldes d’été, le prix de ces appareils haut de gamme est en forte baisse.

Profiter d’une grande diagonale d’image avec un encombrement minimal : voici la promesse des Laser TV Hisense. Derrière ce nom, on retrouve des téléprojecteurs, mélange parfait entre un téléviseur et un vidéoprojecteur 4K à ultra courte focale. Tous sont livrés avec des écrans de projection, capables de fournir une très bonne qualité d’image, même en plein jour.

Pour les soldes d’été, les prix des Laser TV sont en forte baisse chez les commerçants français. Des réductions qui peuvent atteindre les 1000 euros, et qui offrent un rapport taille d’image-prix imbattable.

Qu’est-ce que le Laser TV d’Hisense ?

Les Laser TV Hisense sont à mi-chemin entre des téléviseurs et des vidéoprojecteurs. On retrouve à la fois la très grande surface d’affichage propre aux vidéoprojecteurs (jusqu’à 120″) et la simplicité d’utilisation d’un téléviseur. S’agissant de vidéoprojecteurs à ultra courte focale, il ne faut que quelques centimètres de recul pour afficher une grande diagonale d’image. D’autant qu’Hisense offre également avec ses vidéoprojecteurs un écran de projection professionnel.

Le Laser TV Hisense 100L5F // Source : Hisense

Ce dernier est conçu spécialement pour absorber la lumière ambiante et augmenter la luminosité de l’image. Vous pouvez ainsi profiter du téléprojecteur dans de bonnes conditions, même en plein jour. D’autant que les appareils d’Hisense disposent d’une interface équivalente à celle des téléviseurs. Elle se nomme Vidaa, et vous permet de profiter de toutes les meilleures applications de vidéo (Netflix, Prime Video, YouTube, etc.).

Les mêmes caractéristiques que les téléviseurs haut de gamme

Conçus pour dispenser une expérience cinéma à la maison, les Laser TV Hisense sont compatibles avec les principales technologies du moment. Côté son, on retrouve le Dolby Atmos. Pour l’image, on pense au HDR10 et au HLG, afin de profiter d’une image très contrastée.

Le Laser TV Hisense 120L5F // Source : Hisense

Comme les téléviseurs, les Laser TV Hisense sont équipés d’un tuner triple TNT, câble et satellite. En plus des applications dédiées (Molotov et Salto en têtes), les chaines de télévisions sont accessibles directement sur l’appareil. Enfin, la connectique généreuse vous permet de brancher tout ce dont vous avez besoin : quatre ports HDMI 2.0, une sortie audio, une entrée VGA, deux ports USB, un port Ethernet…

Deux gammes de Laser TV Hisense en promo

Pour les soldes, les deux principales gammes de Laser TV Hisense sont en promotion, avec des baisses de prix pouvant atteindre les 1 000 euros par rapport aux prix constatés avant les soldes.

Le 100L5F-B12 à 2490 euros

La série L5F est la porte d’entrée à l’univers des Laser TV du constructeur. Il s’agit d’un téléprojecteur qui embarque un laser simple, capable de produire un pic lumineux mesuré à 2700 lumens. Ce modèle est disponible en deux dimensions, offert avec un écran de 100″ ou 120″.

Ces deux versions sont actuellement en promotion pour les soldes d’été. Le Hisense 100L5F-B12 (100″) descend au prix de 2490 euros, grâce à une récente baisse de prix et une ODR de 300 euros.

En version 120″, le 120L5F-A12 passe au prix de 2990 euros, en cumulant baisse de prix et ODR de 500 euros.

Le 100L9G-B12 à 3990 euros

La série L9G est la plus haut de gamme du constructeur. La principale différence réside dans le type de laser utilisé. Ici, un triple laser RVB remplace le simple laser traditionnel. En résulte une image encore plus lumineuse — jusqu’à 3000 lumens — et des couleurs encore plus réalistes. Par exemple, il couvre le standard REC 2020.

La version 100″ du 100L9G-B12 profite d’une remise totale de 1000 euros, encore grâce à une ODR de 500 euros. Son prix passe alors de 4990 euros avant les soldes à 3990 euros.

La version 120″, le 120L9G-A12 profite de cette même remise de 1 000 euros, pour passer au prix de 4490 euros. Ici aussi, une ODR de 500 euros fait baisser le prix.

