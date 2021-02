Ce dimanche 28 février, les astronautes Rubins et Glover sortiront de la Station Spatiale pour préparer les nouveaux panneaux solaires. Vous pourrez les suivre en direct.

Si vous vivez un dimanche confiné, la Nasa vous offre l’opportunité de passer quelques heures en compagnie des astronautes Kate Rubins et Victor Glover, qui sortiront de la Station Spatiale internationale (ISS) afin de réaliser des travaux de maintenance. L’opération, nommée « sortie extravéhiculaire », sera la 235e de l’histoire de la station. Elle sera supervisée de l’intérieur par Soichi Noguchi, astronaute de l’agence spatiale japonaise JAXA.

Comment regarder cette sortie spatiale en direct

Où ? Sur le lecteur de la Nasa juste en dessous ou directement sur la chaîne YouTube de l’agence spatiale américaine

Sur le lecteur de la Nasa juste en dessous ou directement sur la chaîne YouTube de l’agence spatiale américaine Quand ? La Nasa annonce le début de la sortie pour « 6h du matin », le dimanche 28 février, à l’heure américaine EST. Cela correspond à 12h, heure de Paris . Si vous manquez le début de l’opération, pas de panique : elle devrait durer un peu plus de 6h. Vous pourrez donc en profiter toute l’après-midi.

Quoi ? Une opération de maintenance fondamentale pour l'avenir de la station, puisqu'elle concerne le renouvellement des panneaux solaires.

La mission des astronautes

Depuis votre canapé ou sur votre smartphone, ce sera l’occasion d’admirer de nombreux panoramas de notre belle planète — en plus de voir en action l’un des seuls métiers opérés à 408 km de la surface. Quand on voit la qualité des images prises sur Mars, on se doute que ces diffusions si proches de nous peuvent être sublimes.

Mais pour les astronautes Rubins et Glover, la mission n’est pas qu’un guide touristique en altitude pour distraire leurs confrères et consœurs en confinement. Ils devront préparer la station spatiale à recevoir une mise à jour de ses iconiques panneaux solaires. La Nasa rappelle qu’ils ont été déployés « en décembre 2000 », offrant à la station plus de 20 ans d’énergie et qu’ils commencent à montrer des signes normaux d’usure. De nouveaux panneaux solaires flambant neuf seront positionnés devant les anciens pour « porter la puissance disponible de 160 kilowatts à 215 kilowatts ». Cette mise à jour doit permettra à la station spatiale de tenir en l’état au moins jusqu’en 2028.

C’est à Rubins que la Nasa a attribué le numéro 1 pour cette mission : l’astronaute pourra être repérée par des bandes rouges sur sa combinaison. Glover, astronaute numéro 2, n’aura pas de bande.

