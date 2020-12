La Chine est parvenue à faire atterrir sur la Lune sa mission Chang'e 5. Que doit-il désormais se passer sur place ? Il faut maintenant récupérer les échantillons lunaires, une étape qui pourrait déjà avoir commencé.

La mission Chang’e 5 a bien réussi à se poser sur la Lune, ont confirmé les agences de presse Reuters et AFP le mardi 1er décembre 2020. La mission avait été lancée le 23 novembre dernier depuis la base de lancement de Wenchang, sur l’île de Hainan, au sud du pays.

Quelle nouvelle étape attend désormais l’atterrisseur ? Son objectif principal est de collecter des échantillons lunaires. Il est prévu de collecter 2 kilogrammes, dans un lieu qui n’a jamais été exploré avant. Cette zone se trouve dans une région lunaire vaste, l’océan des Tempêtes (Oceanus Procellarum), la plus grande des mers lunaires, qui est située sur la face visible de l’astre. La structure fait d’ailleurs partie des éléments que l’on peut voir aisément à l’œil nu ou aux jumelles sur la Lune.

Si la mission parvient à récupérer les échantillons prélevés, ce sera un symbole important pour la Chine : elle deviendrait alors le troisième pays, après les États-Unis et l’ancienne URSS, à y parvenir. La récupération des échantillons est censée avoir lieu peu de temps après le moment de l’atterrissage : la sonde doit percer le sol à l’aide de son bras robotique, puis transférer les prélèvements dans un module de remontée (qui doit ensuite se rendre en orbite lunaire, pour un rendez-vous avec l’orbiteur).

Où en est exactement la collecte d’échantillon ? Difficile de le dire pour le moment avec certitude. Reuters indique que, d’après les informations fournies par la Télévision centrale de Chine (CCTV), la collecte des échantillons est normalement prévue dans les deux jours suivant l’atterrissage. Sur Twitter, le journaliste Andrew Jones, correspondant pour SpaceNews et qui suit de près les actualités du programme spatial chinois, a partagé une vidéo le 2 décembre, dans laquelle l’atterrisseur de Chang’e 5 semble bien occupé à forer et récolter des échantillons lunaires. De premiers échantillons lunaires sont peut-être même déjà à bord.

Chang'e-5 has been busy scooping and drilling for samples from the landing site in Oceanus Procellarum. Here's gif of the scoop arm in action, placing material into the sample container. pic.twitter.com/jq0hbJwV20

— Andrew Jones (@AJ_FI) December 2, 2020