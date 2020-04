Il y a peu de doutes concernant la nature de GW190412 : le signal a été observé presque simultanément dans trois détecteurs (les deux détecteurs LIGO aux États-Unis et le détecteur Virgo en Italie), ce qui laisse bien penser qu’il a une origine astrophysique. Cette première détection est importante car l’asymétrie dans les masses du système modifie de façon significative le signal des ondes gravitationnelles : il devient alors possible d’en savoir davantage sur certaines caractéristique du système, comme sa distance, son inclinaison ou la rotation du plus gros des deux trous noirs. On sait ainsi que la fusion a eu lieu à presque 2,5 milliards d’années-lumière de notre planète.

Des systèmes courants dans l’Univers ?

Par ailleurs, l’observation de cet événement conforte les scientifiques dans l’idée que des systèmes composés de trous noirs avec des masses différentes sont sans doute courants. Ils pensent que de futures observations de ces systèmes permettront de mieux estimer leur abondance et de chercher comment les trous noirs binaires aux masses asymétriques naissent.

À l’heure actuelle, on estime que de tels systèmes pourraient se former dix fois moins souvent que ceux dans lesquels les masses des trous noirs sont comparables. Observer des systèmes semblables à GW190412, en détectant éventuellement des signaux plus forts, sera nécessaire pour répondre à toutes les questions qui restent en suspens.