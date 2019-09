Un départ de flammes a été observé à la base de la fusée japonaise H-IIB, qui se préparait à décoller pour envoyer un cargo de ravitaillement vers l'ISS. La situation est sous contrôle, mais les causes du feu ne sont pas encore élucidées.

Les astronautes à bord de la Station spatiale internationale (ISS) vont devoir s’armer de patience : le cargo de ravitaillement que le Japon devait lancer dans la journée du 11 septembre a été cloué au sol à cause d’un début d’incendie au pied du lanceur nippon H-IIB. Les flammes se sont manifestées près de trois heures avant le décollage, causant l’annulation des préparatifs pour le vol.

L’origine de feu est incertaine à cette heure. Cela dit, le danger a été contenu, puisque les flammes n’ont pas submergé ni premier étage ni atteint les parties supérieures de la fusée. Il n’y a pas eu non plus d’explosion sur la base de lancement de Tanegashima, à l’extrême sud du pays. Cependant, la visibilité des flammes n’est pas forcément un bon indicateur de ce qui se passe.

Le premier étage du lanceur H-IIB utilise en effet de l’oxygène liquide et de l’hydrogène liquide comme propergols. Or, l’hydrogène est non seulement extrêmement inflammable, mais il est aussi particulièrement traître parce que la flamme de combustion peut ne pas être perçue. Elle est incolore s’il n’y a pas d’impuretés à l’intérieur, rappelle le ministère de l’Écologie.

Launch of the H-IIB F8 has been postponed due to technical difficulties. The source of the problem is as of yet unknown, and the new date for the #ISS mission is still being determined. Get the latest updates here : https://t.co/g15s5tpo0k#MHIGroup #aerospace #MoveTheWorldForward pic.twitter.com/braxi6gSkJ

— Mitsubishi Heavy Industries (@MHI_Group) September 11, 2019