La mission VV15 prend son envol dans la nuit du 5 au 7 juillet. Un lancement à suivre en direct, si vous faites une nuit blanche.

Quelle mission Quelle est la mission ?

Pas de fusée Ariane pour cette fois-ci, mais un lanceur Vega : la mission VV15 comporte le transport d’un satellite d’observation de la Terre, baptisé Falcon Eye 1. Il faut préciser qu’il s’agit d’un satellite d’observation militaire, puisqu’il sera placé sous le commandement des forces armées des Émirats arabes unis. Un second satellite, Falcon Eye 2, doit également être mis en orbite prochainement.

Comme les autres satellites de renseignement, Falcon Eye 1 sera positionné sur une orbite assez basse. L’engin devrait évoluer à environ 660 kilomètres d’altitude. Doté de capacités optiques de « très haute résolution », l’engin permettra de suivre encore plus précisément ce qui se passe au Moyen-Orient et plus spécifiquement au niveau du détroit d’Ormuz, qui est une zone de tension importante.

Selon Arianespace, ce vol marquera le sixième lancement de l’année et le quinzième opéré par Vega depuis le début de sa carrière opérationnel en 2012. Le contrat avec les Émirats arabes unis date lui de 2015. C’est aussi l’entreprise française qui aura pour mission de mettre sur orbite Falcon Eye 2. Une nouvelle génération de lanceurs Vega doit voir le jour cette année, avec le lancement de Vega C.

Heure du lancement Quand ?

Manque de chance pour vous qui vivez en France métropolitaine : le décollage est prévu dans la soirée du vendredi 5 juillet en Guyane.

Du fait du décalage horaire, il sera 3h53 du matin, le samedi 6 juillet, dans l’Hexagone au moment de la mise à feu du moteur-fusée. Si vous êtes en revanche en Guyane, ce sera beaucoup plus facile de suivre le vol, la mission devant démarrer à 22h53. Elle durera un peu plus de 57 minutes.

Où regarder Comment suivre le lancement en direct

Le lancement est retransmis sur le site officiel d’Arianespace et aussi sur YouTube. Nous intégrerons la vidéo dans l’article dès que celle-ci sera disponible.