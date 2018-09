La mission VA243 prendra son envol dans la nuit du mardi 25 au mercredi 26 septembre, entre 23h53 à 00h38, heure de Paris. Un lancement à suivre en direct.

Quelle mission Quelle est la mission ?

Ce sera une journée historique pour Arianespace. Avec la mission VA243, l’entreprise française procédera au centième lancement du lanceur Ariane 5, dont le premier vol — qui fut un échec — remonte au 4 juin 1996, il y a vingt-deux ans. Depuis, l’engin a eu une carrière quasiment impeccable, puisqu’il n’a connu que deux vrais échecs (dont celui du premier vol) et trois échecs partiels, sur 99 missions.

Si elle est symbolique parce qu’elle représente un seuil particulier, la mission que va conduire Arianespace est on ne peut plus classique : il s’agit de transporter deux satellites de télécommunications (Horizons 3e et Azerspace-2/Intelsat 38) et de les placer en orbite. Les deux engins sont respectivement opérés par SKY Perfect JSAT Corporation et Intelsat d’une part, et Azercosmos et Intelsat d’autre part.

Pour cette mission, qui est le sixième lancement planifié par Arianespace cette année (et le troisième impliquant un lanceur Ariane 5), c’est la version ECA de l’engin qui sera utilisée. Il s’agit de sa version courante, qui a été employée pour la majorité des lancements. Elle se démarque par sa capacité à transporter jusqu’à 10 tonnes de charge utile en orbite géostationnaire.

Si Ariane 5 a encore quelques vols devant lui, à l’image de la mission VA245 qui aura lieu au mois d’octobre, il est certain que le lanceur n’attendra jamais le cap des 200 vols. En effet, son remplacement est prévu en 2020 avec l’entrée en lice de son successeur, Ariane 6. Son vol inaugural est prévu le 16 juillet 2020 et plusieurs contrats ont été signés pour utiliser cette nouvelle génération.

Heure du lancement Quand ?

Le décollage de la mission VA243 surviendra dans la nuit du mardi 25 au mercredi 26 septembre 2018, entre 23h53 à 00h38, heure de Paris. Comme toujours avec les lanceurs Ariane, c’est le centre spatial guyanais, près de Kourou, en Guyane, qui est sollicité.

Momentum is building for Flight #VA243 with Horizons 3e & Azerspace-2/Intelsat 38 ! Today’s readiness review cleared the heavy-lift vehicle for its rollout to the launch zone on Sept 24. Liftoff scheduled for Sept 25. @INTELSAT #SkyPerfectJSAT @AzercosmosOJSCo @sslmda @BoeingSpace pic.twitter.com/L27dhIEmMW — Stéphane Israël (@arianespaceceo) September 21, 2018

Où regarder Comment suivre le lancement en direct

Le lancement sera retransmis en direct sur le site officiel d’Arianespace. La séquence pourra aussi être vue sur sa chaîne YouTube, notamment sous la forme d’un résumé.