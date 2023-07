Le ministère de l’Écologie a lancé un site pour se tenir informés des restrictions mises en place sur la consommation d’eau. La sécheresse en France oblige certaines régions à émettre des interdictions.

Le dérèglement climatique ne provoque pas que la montée des températures. Après une sécheresse survenue à l’été 2022, la France est à nouveau touchée par ce problème en 2023, et de nombreuses régions sont concernées par des restrictions d’eau.

Interdiction de remplir sa piscine ou d’arroser son jardin dans la journée, limitation des travaux, coupure des fontaines publiques… de nombreuses mesures sont prises en cas de sécheresse. Et attention : si vous ne les respectez pas, vous pouvez recevoir une amende. Afin de savoir quelles restrictions sont mises en place chez vous ou sur votre lieu de vacances, il existe un site : VigiEau.gouv.fr.

Quelles sont les restrictions d’eau en place en France ?

Lancé par le ministère de l’Écologie le 11 juillet 2023, VigiEAu permet de savoir si vous êtes concernés par la sécheresse, et d’avoir facilement accès à toutes les informations nécessaires sur les restrictions en place. Il vous suffit de rentrer l’adresse d’une ville pour avoir les détails sur sa situation : sans restriction, vigilance, alerte, alerte renforcée, ou crise.

Une carte de France montre également quels départements sont concernés par les restrictions. Au moment de l’écriture de cet article, une grande partie de la France était concernée par des restrictions.

La carte de France des restrictions en place // Source : VigiEau

Quelles interdictions ?

Pour les zones en niveau « vigilance », il n’y a pas de restrictions mises en place. Néanmoins, « l’état de la ressource en eau appelle à la vigilance de chacun », rappelle le site. « Nous vous conseillons de suivre les eco-gestes. Chaque geste compte pour économiser l’eau ».

Pour les zones en niveau « alerte », l’arrosage des jardins potagers, des pelouses, rond-points, espaces verts, jardins d’agrément, massifs fleuris/jardinières est interdit en 8h et 20h, le remplissage / vidange des plans d’eau, des piscines et bassins à usage privé et la vidange des piscines dans le milieu naturel est interdit, tout comme le lavage de voiture chez des particuliers et des professionnels, le lavage des terrasses et des façades. L’alimentation des fontaines est interdite, tout comme les travaux dans les cours d’eau.

Pour le niveau « alerte renforcée », les interdictions sont les mêmes que ci-dessous, avec entre autres l’ajout d’interdiction de navigation fluviale, comme les prélèvements en eau destinés au fonctionnement des milieux naturels — les prélèvements d’eau pour la chasse sont, eux, réduits de 50 %.

Enfin, pour le niveau « crise », les interdictions ci-dessus s’appliquent pendant toute la journée, et d’autres s’ajoutent, comme l’interdiction de laver les engins nautiques et embarcations.

« Le respect des restrictions est obligatoire sous peine de recevoir une amende de 1500€ », rappelle le site.

