La Lune n’est pas l’unique satellite naturel de la Terre. Cela peut surprendre, mais il existe aussi des astéroïdes qualifiés de « quasi-lune » ou « quasi-satellite » de notre planète. Que sont ces étranges objets ?

La Terre a une nouvelle « quasi-Lune » qui devrait l’accompagner pendant des siècles. Cet astéroïde, nommé 2023 FW13, devrait rester le « quasi-satellite » de la Terre durant des siècles, d’après une simulation. Mais, de quoi s’agit-il exactement ? Que veut dire l’expression « quasi-Lune » ?

Qu’est-ce qu’un « quasi-satellite » ?

On présente souvent la Lune comme l’unique satellite naturel de la Terre. Mais, si l’on est rigoureux, ce n’est pas tout à fait exact : il faudrait également préciser que la Lune est le seul satellite naturel permanent de la Terre. Il existe d’autres corps non artificiels (des astéroïdes) qui peuvent être décrits comme des quasi-satellites de la Terre. Le premier usage de l’expression « quasi-satellite » date de 1997, lorsque deux astronomes finlandais, Seppo Mikkola et Kimmo Innanen, publient une étude sur l’existence de ces objets dans le système solaire. Ils indiquent alors « qu’au moins la Terre et Vénus pourraient avoir de tels satellites ».

Ces objets ne ressemblent évidemment pas à la Lune. Tout d’abord, parce que ce sont des corps bien plus petits. Par ailleurs, ils ne restent que temporairement liés à notre planète. Comme l’explique l’institut SETI, les quasi-satellites « ont généralement des caractéristiques orbitales qui se détériorent jusqu’à ce que ces petites lunes s’échappent du puits de gravité de la Terre.»

Une « quasi-lune » est-elle en orbite autour de la Terre ?

Alors que la Lune est bien en orbite autour de la Terre, les quasi-lunes ne sont pas dans la même situation. Elles sont dans un « quasi-état », une configuration un peu particulière. Les quasi-lunes sont en orbite autour du Soleil, comme n’importe quel autre astéroïde. Mais, à l’approche de notre planète, certains astéroïdes subissent une attraction gravitationnelle forte. Si bien, résume l’Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE), que ces corps semblent se satelliser autour de la Terre.

L’astéroïde coorbite avec la Terre autour du Soleil, mais sur sa propre orbite. Vue de la Terre, une quasi-lune semble tourner autour de nous. Plutôt que de dire qu’elle est en orbite autour de nous, ce qui serait faux, on peut plutôt dire qu’elle nous accompagne. Le Soleil reste le principal corps dont la gravité agit sur le quasi-satellite, la gravité de la Terre venant perturber cette orbite, mais plus légèrement.

L’orbite de (469219) Kamoʻoalewa, un quasi-satellite de la Terre (auparavant nommé 2016 HO3). // Source : Wikimedia/CC/Windows11Creator

Les quasi-satellites peuvent toutefois rester très longtemps dans cette configuration, même si elle est temporaire. Dans le cas de 2023 FW13, l’astéroïde devrait garder son statut de quasi-lune durant des siècles — près de 4 000 ans. Un autre quasi-satellite découvert en 2016, (469219) Kamoʻoalewa, le serait depuis près de 100 ans. On pense que ce quasi-satellite intrigant serait un fragment de la Lune.

On sait désormais que la Terre possède plusieurs quasi-satellites. Vénus en possède au moins un : (524522) 2002 VE68, découvert en 2002, est d’ailleurs le tout premier quasi-satellite d’une planète du système solaire observé.

