La Nasa avait refusé de renommer le télescope James Webb, en dépit de la controverse autour de cet ancien administrateur de l’agence spatiale. Néanmoins, la Nasa ne veut plus aussi souvent donner à ses projets des noms d’individus.

Plusieurs télescopes spatiaux de la Nasa ont été nommés d’après des personnalités : Hubble, James Webb, ou bientôt le Nancy-Grace-Roman télescope. Toutefois, l’agence spatiale américaine devrait être plus réticente à continuer sur cette lancée pour baptiser de futures missions, relevait SpaceNews le 3 avril 2023.

Cette information n’intervient pas dans n’importe quel contexte : le nom de l’actuel télescope spatial James Webb est controversé. En 2021, de nombreux astronomes avaient exigé que la Nasa renomme son télescope JWST, baptisé d’après un ancien administrateur de l’agence accusé d’homophobie (James Webb, qui a administré la Nasa entre 1961 et 1968). Mais, la suite des événements a montré que la Nasa n’avait pas l’intention de renommer l’observatoire spatial James Webb. Cela n’a pas éteint la controverse pour autant, d’autant plus que la Nasa était au courant que James Webb avait une politique homophobe.

Nos confrères de SpaceNews évoquent une directive politique de la Nasa datée de décembre 2022, contenant des indications sur la manière dont doivent être nommées les missions et les projets de l’agence spatiale. Le texte remplace une autre directive de 2000. La nouvelle directive est restée peu remarquée jusqu’au 29 mars dernier. Elle a alors été citée par Mark Clampin, qui dirige la division astrophysique de la Nasa, pendant une réunion de l’Astrophysics Advisory Committee.

Des noms d’individus pour des missions spatiales : désormais l’exception

Le principal changement apporté à la directive est l’ajout des lignes suivantes : « Dans la mesure du possible, limiter la pratique consistant à nommer des projets, des missions, des instruments, etc, d’après des individus » ; « Utiliser plutôt le thème de l’unité, de l’inspiration ou des réalisations d’une personne comme critère principal pour le nom d’un projet ou d’une mission ». Des noms comme James Webb ne seraient donc plus recommandés à l’avenir pour des missions spatiales.

La Nasa ne se ferme pas totalement à l’idée de donner à une mission un nom d’une personne, mais indique qu’elle ne le fera que très rarement. « Les noms d’individus ne seront considérés que dans des circonstances extraordinaires, et les noms de personnes encore en vie, dans des cas encore plus rares », peut-on lire dans la directive mise à jour en 2022. « L’utilisation du nom d’une personne doit être fondée sur sa contribution à l’Amérique, à la Nasa et à l’humanité, et doit donc être si extraordinaire que toute autre forme de reconnaissance par l’agence serait considérée inadéquate. »

Même si la Nasa s’est refusée de changer le nom du télescope infrarouge Webb, les remous provoqués par cette controverse semblent bien avoir eu une autre conséquence. Il faudra désormais patienter pour constater si la Nasa applique son nouveau principe de ne plus, ou que très rarement, baptiser ses projets d’après des individus.

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !