Grâce à sa technologie de cloud gaming, Google met à disposition de tout le monde une démo jouable de Resident Evil Village. Il suffit de cliquer sur un lien pour en profiter.

Google n’a pas réussi à vraiment transformer l’essai avec Stadia, son service gaming. Mais les technologies développées par la multinationale ne vont pas être totalement abandonnées. Dans un communiqué publié le 9 juin, elle annonce la mise à disposition d’une démo jouable de Resident Evil Village accessible à tout le monde, depuis un simple lien.

Plus concrètement, c’est Capcom qui se sert de la plateforme Immersive Stream for Games, conçue par Google, pour proposer un aperçu interactif de Resident Evil Village sur le site officiel. De cette manière, les personnes intéressées par le survival-horror ont l’opportunité de l’essayer en quelques secondes, avant éventuellement d’acquérir le jeu complet dans la version de leur choix. C’est une utilisation très pertinente du cloud gaming.

Démo Resident Evil Village via Google // Source : Google

Comment accéder à la démo de Resident Evil Village ?

Attention, cette démo jouable de Resident Evil Village n’est pas une promotion cachée pour Stadia — sans quoi il ne serait pas aisé d’en profiter. Il suffit en effet de cliquer sur ce lien, de renseigner sa date de naissance et, éventuellement, de connecter une manette pour découvrir l’expérience. Il n’y a besoin ni de créer un compte Google, ni de créer un compte Capcom. Il y a une volonté de démocratisation derrière cette initiative qui pourrait être réitérée pour d’autres jeux.

Il faudra quand même veiller à avoir une bande passante suffisante (10 Mbps au minimum) pour jouer dans des conditions confortables. À noter qu’on peut en profiter sur un PC (Windows 10, macOS 11) mais aussi sur un smartphone ou une tablette (Android 11, iOS 14.3). Capcom et Google prévoient même des contrôles tactiles, au cas où vous n’auriez pas une manette sous la main. Les deux entreprises ont donc pensé à tout. Google privilégie bien évidemment le navigateur Chrome, mais Safari est aussi pris en charge.

Du côté des performances, cette démo tourne en 1080p (SDR) et avec une fluidité acceptable. Les graphismes sont beaucoup plus beaux sur une PlayStation 5, mais il n’y a pas de streaming sur la dernière console de Sony. L’argument ‘je clique, je joue’ implique nécessairement quelques concessions visuelles et l’objectif n’est pas d’en mettre plein les yeux, plutôt de vous aider à voir si le gameplay peut vous convenir. Deux portions sont proposées, sans aucune limite de temps : une dans un château, une autre dans un village.