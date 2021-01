Certains pensent que Microsoft est contraint de commercialiser des manettes Xbox à piles en raison d'un accord avec Duracell. C'est faux.

En 2021, Microsoft continue de vendre des manettes Xbox qui fonctionnent avec des piles — contrairement à Sony et Nintendo. Pour beaucoup, c’est un défaut. Pour d’autres, une vraie qualité, qui consiste à laisser le choix à l’utilisateur.

Sur internet, on peut lire que l’absence de batterie intégrée pourrait être liée à un prétendu accord avec Duracell, qui fournit les piles dans la boîte depuis déjà de longues années.

Certains pensent donc que Microsoft aurait signé un deal avec Duracell l’empêchant de concevoir des manettes équipées d’une batterie rechargeable. Cette hypothèse est née d’une interprétation exagérée des propos de Luke Anderson, en charge du marketing de Duracell au Royaume-Uni, à l’occasion d’un entretien accordé à Stealth Optional et publié le 7 janvier. « Il y a toujours eu un partenariat entre Duracell et Xbox…. C’est un accord constant mis en place par Duracell et Microsoft. Il stipule que nous devons fournir l’alimentation pour les consoles Xbox mais aussi pour les manettes. Ce deal est parti pour durer… » explique l’intéressé.

Duracell n’empêche pas Microsoft de concevoir des manettes avec une batterie intégrée

Tout porte à croire que plusieurs médias ont tiré des conclusions un peu trop hâtives. Il existe bel et bien un accord entre Duracell et Microsoft, celui qui assure que la firme de Redmond fournit des piles de la marque avec ses produits. Mais il est difficile d’imaginer un partenariat qui aille plus loin que cela et empêcherait Microsoft d’ajouter des fonctionnalités clés à sa manette. C’est d’autant moins plausible qu’il existe une manette officielle Xbox équipée d’une batterie rechargeable inamovible : le modèle Elite Series 2.

Dans les colonnes d’Eurogamer, Microsoft a démenti ce raccourci : « Notre volonté est d’offrir le choix aux joueurs pour l’alimentation de leur manette Xbox standard. Cela inclut l’utilisation de piles de n’importe quelle marque, la batterie rechargeable Xbox, d’autres solutions tierces ou encore le câble USB-C, qui alimente la manette quand elle est branchée à la console ou à un PC. » La multinationale utilise plusieurs termes qui laissent peu de place aux doutes quant à sa relation avec Duracell — « notre volonté » et « piles de n’importe quelle marque ». Il s’agit d’un positionnement, non pas d’une contrainte.

Bien évidemment, on peut être en désaccord avec la politique de Microsoft, qui a toujours offert cette flexibilité avec ses consoles. Elle permet de contenter tous les joueurs, qu’ils soient partisans des piles ou d’une batterie rechargeable.

