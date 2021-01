Ça y est, une nouvelle année commence. Vous ne savez pas comment occuper vos premières journées de 2021 ? Et si vous découvriez de nouvelles chaînes YouTube ?

Si vous n’avez pas pu réveillonner à cause des restrictions pour cause de coronavirus, vous pouvez toujours vous rabattre sur YouTube. On trouve toujours quelques pépites. Pour cette nouvelle année, on vous propose de la moto, des échecs, des détournements de films d’entreprise, du scepticisme et des chansons volontairement massacrées. Plusieurs salles, plusieurs ambiances, comme on dit.

D’ailleurs, à toutes fins utiles, sachez que nous avons aussi nos propres chaînes YouTube : la principale, ou l’on parle de sujets sur la high tech, et Vroom, dont l’onomatopée devrait vous mettre sur la voie (on y parle de mobilité, si vous n’aviez pas saisi).

Pour retrouver nos précédentes sélections de chaînes YouTube, allez donc faire un tour dans notre rubrique « Le meilleur de YouTube ». Il y en a bien une qui vous séduira.

Message à caractère informatif

Bon, on triche un peu avec cette première sélection, car il s’agit en fait d’une chaîne YouTube qui reprend une émission qui s’amusait à détourner des films d’entreprise, en proposant un nouveau doublage et un montage très différent. Vous connaissez sans doute : il s’agit de Message à caractère informatique. C’est parfois complètement idiot, mais vous devriez apprécier, si vous ne connaissez pas déjà !

Mr. Sam – Point d’interrogation

Active depuis cinq ans, la chaîne de Samuel, intitulée Mr. Sam – Point d’interrogation, veut favoriser l’esprit critique, la méthode scientifique et le scepticisme. Aussi propose-t-il pas moins de sept émissions différentes sur ces thématiques, à l’image de On vérifie ?, dédiée à la vérification des faits, ou encore Versus ?, qui imagine un débat où l’on aurait le temps de préparer ses réponses. On vous laisse découvrir !

There I Ruined It

Vous aimez la musique ? Lui, non. Plus exactement, la chaîne There I Ruined It (que l’on peut traduire par Là, j’ai tout gâché) s’amuse à reprendre des tubes et à les réarranger dans des genres musicaux très différents. Vous entendrez des horreurs auditives comme Come as your are, de Nirvana, en swing, Gangsta’s Paradise, de Coolio, façon oktoberfest ou My Heart Will Go On, ambiance soviet.

Si vos oreilles saignent, c’est normal.

Absol Human

Ça y est, vous avez vu la première saison du Jeu de la dame, sur Netflix, et vous vous trouvez maintenant une passion pour les échecs ? Si vous voulez explorer cet univers, allez donc visiter la chaîne d’Absol Human. Il y publie des vidéos de parties où on le voit affronter des personnalités, que ce soit Maxime Vachier-Lagrave, l’un des meilleurs joueurs du monde, ou des vedettes de YouTube.

High Side

Les grosses cylindrées, c’est votre truc ? Vous aimez dévaler sur l’asphalte, plein gaz, en vous rêvant pilote d’exception ? Vous n’imaginiez par Samuel Étienne, le présentateur de Questions pour un champion, être un passionné de deux roues ? La chaîne High Side vaut le coup d’œil, ne serait-ce que pour découvrir des célébrités sous un jour que l’on ne leur connaît pas forcément.

