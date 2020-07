Quel est le point commun entre la fabrication de couteaux, le jardinage, l'histoire et les courses de billes ? Ce sont les thèmes de cinq chaînes sur YouTube, qui composent notre sélection pour le mois de juillet 2020.

Voilà plus de quatre ans que l’on vous propose chaque mois le format « Le meilleur de YouTube » pour vous proposer édition après édition une sélection de cinq chaînes qui ont retenu notre attention. On pourrait croire que l’inspiration vient à manquer, à force. Que nenni. La plateforme a encore bien des vidéastes qui méritent d’être mis en avant, avec des thématiques parfois tout à fait inattendues.

Avant d’aller plus loin, on vous invite à venir voir notre chaîne YouTube — vous y retrouverez certains sujets développés dans nos colonnes, que l’on prolonge en vidéo. Vous avez aussi la chaîne Vroom, qui est réservée aux déplacements urbains : vélos, trottinettes ou encore scooters (électriques, essentiellement). Peut-être y trouverez-vous des conseils utiles si vous envisagez de changer de moyen de locomotion.

Histoire Appliquée

L’histoire se découvre dans les livres, en cours, à la télévision ou sur le net. Elle peut aussi être approchée par quelques travaux pratiques. C’est ce que propose, entre autres, la chaîne Histoire Appliquée, avec sa série de vidéos en atelier pour fabriquer des couteaux de chasse préhistoriques, un bouclier ou une armure en cuir. Ce n’est toutefois pas le seul format proposé : d’autres contenus plus généraux sont aussi disponibles.

Kiwami Japan

Kiwami, en japonais peut se traduire par extrême. Cela reflète bien l’esprit de la chaîne Kiwami Japan : fabriquer des couteaux selon plein de procédés différents, en se servant de colle, de verre, de film plastique, en aluminium, en glace, en carton, en riz et ainsi de suite, et à les rendre les plus tranchants et aiguisés possibles. La chaîne, bien que tenue par un Japonais, peut se suivre sans souci, aucune parole n’étant prononcée.

Jelle’s Marble Runs

Vous vous souvenez quand vous jouiez aux billes dans la cour de récréation ? Jelle’s Marble Runs s’amuse à un tout autre niveau : sur sa chaîne, il imite les courses de formule 1, sauf que les voitures ont été remplacées par des billes. La chaîne est allée jusqu’à pousser le souci du détail en créant tout un circuit et même une voix off (en anglais) pour commenter le déroulé de chaque course !

André Abrahami

Avec le confinement, peut-être vous êtes-vous pris d’une passion pour le jardinage — que vous ayez tout un jardin à disposition, un simple balcon avec quelques jardinières ou bien une ou deux plantes d’intérieur. Pour vous aider, des chaînes YouTube existent, comme celle d’André Abrahami. Il y est question de botanique, potager, jardin d’ornement ainsi que de permaculture.

Crédit photo de la une : Jelle's Marble Runs