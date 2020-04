Microsoft a levé le voile sur une Xbox One X collector aux couleurs de Cyberpunk 2077, l'un des jeux les plus attendus de l'année 2020. Elle rappelle toute la créativité de l'entreprise quand il s'agit de concevoir des Xbox thématiques.

Le partenariat entre Microsoft et Cyberpunk 2077 n’est pas que de la comm’. Et il prend aujourd’hui la forme d’une Xbox One X collector officialisée le 17 avril après un teasing orchestré sur Twitter. Dans la description de la vidéo de présentation diffusée sur YouTube, on peut lire que la console sera disponible en juin — soit quelques mois avant le RPG attendu pour le 17 septembre.

La Xbox One X en question a tout ce qu’il faut pour attirer le regard des fans : elle brille dans le noir, elle est gravée au laser, elle dispose de LED distinctives et elle associe plusieurs couleurs et graffitis. Intégrant un disque dur d’1 To, elle est bien évidemment accompagnée d’une manette à l’effigie de l’un des jeux les plus attendus de l’année.

Microsoft et ses consoles Xbox collector

Sur cette génération de consoles, il y a eu Microsoft et les autres en matière d’objets prisés par les collectionneurs. Cette Xbox One X conçue pour Cyberpunk 2077 rappelle toutes les fois où la firme de Redmond s’est creusée la tête pour donner naissance à des consoles atypiques. Il y a eu des créations moins inspirées que d’autres, dans le sillage de la Xbox One S violette Fortnite. Mais certains valent vraiment le détour.

On se souvient par exemple de la Xbox One X ‘Gears 5‘, et de sa finition rappelant une sculpture de glace. On retrouve cette ambition de relief pour la console ‘Shadow of the Tomb Raider‘ — pièce unique imaginée en partenariat avec Square Enix et vendue aux enchères sur eBay. En mai 2019, c’était la série Game of Thrones qui avait eu droit à des Xbox One à gagner par l’intermédiaire d’un concours.

En 2016, à l’occasion de la sortie du film Captain America : Civil War, on découvrait une Xbox One Stark Industries.

Microsoft aime d’ailleurs proposer des Xbox One événementielles, assemblées en très peu d’exemplaires pour donner encore plus envie de les posséder. La firme de Redmond a parfois poussé le concept très loin, comme par exemple avec une Xbox One en forme de coffre Gwent (le jeu de cartes de The Witcher). On peut carrément ranger deux manettes à l’intérieur. Et pour Forza Horizon 3, il était possible de remporter une Xbox One S nichée… dans un capot de voiture.

Bref, il y a de quoi garnir ses étagères, sachant que l’on n’a même pas parlé des manettes — déclinées à toutes les sauces.

Crédit photo de la une : Microsoft