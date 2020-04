Vous voulez voir votre portrait comme s'il avait été peint à la Renaissance ? Attention les yeux.

Vous aimez prendre des selfies ? Vous aimez les vieilles peintures ? Alors pourquoi ne pas transformer vos portraits en toiles qui sembleraient issues de la Renaissance. C’est précisément le but d’un outil fonctionnant avec un algorithme, conçu par Sato — un développeur japonais. L’astuce est accessible à cette adresse et on espère que vous avez beaucoup d’amour propre.

Car force est de reconnaître que le résultat est très, très étonnant. Au sein de la rédaction de Numerama, pas une seule peinture ainsi créée n’a donné satisfaction. Le fait est que l’on a plus l’impression d’être en face de caricatures que d’un joli portrait que l’on serait fier d’accrocher chez soi. Mais, au moins, c’est rigolo pendant quelques minutes.

Votre selfie en peintures de la Renaissance ? Oubliez… ou riez

Pour voir votre visage peint par un artiste d’une époque ancienne, il suffit d’uploader votre selfie puis de laisser l’algorithme analyser vos traits pour les reproduire les plus fidèlement possible. Vous pouvez ensuite naviguer entre plusieurs œuvres au cas où l’une d’entre elles serait plus à votre convenance. Dans nos différents tests, nous ne sommes jamais parvenus à un résultat satisfaisant puisque l’IA force le trait et supprime des caractéristiques (exemple : la barbe).

Le créateur précise que les photos sont automatiquement supprimées du serveur. Il assume aussi que son outil a quelques biais, par exemple dans la reproduction des personnes de couleur (les peintures virtuelles blanchissent la peau). « Nous espérons pouvoir utiliser un maximum de données d’apprentissage et augmenter la diversité des propositions à l’avenir », indique Sato, qui a besoin de dons et de retours pour continuer à faire marcher son projet.

That renaissance app hates me pic.twitter.com/XOn6WfpmZ4 — Jesse (@Skinnty_) March 31, 2020

En guise d’alternative, Google a récemment ajouté une fonctionnalité à son application Google Arts & Cultures. Elle permet de transformer n’importe quelle photo — pas uniquement les selfies — dans le style d’un artiste connu (Vincent van Gogh, Frida Kahlo…). En prime, vous aurez un petit cours d’Histoire.

Crédit photo de la une : AI Gahaku