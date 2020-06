Le déconfinement est désormais réalité. Vous pouvez sortir librement. Ou bien regarder des vidéos sur YouTube. On vous propose d'ailleurs cinq nouvelles chaînes à découvrir.

Ça y est : la phase deux du déconfinement est lancée. Vous pouvez de nouveau sortir en toute liberté, déambuler dans la rue, vous allonger dans un parc, siroter une boisson en terrasse. Ou alors, vous pouvez continuer à rester chez vous devant votre PC à visionner des vidéos sur YouTube. Après tout, vous faites bien ce que vous voulez de vos journées.

Si c’est votre cas, on a quelques chaînes à conseiller dans le cadre de notre sélection mensuelle. Pour juin, nous vous proposons une chaîne qui réalise des détournements de films, une autre qui parle d’aviation, et une troisième qui vous donnera peut-être envie de vous mettre au jardinage. Quant aux deux dernières, elles sont dédiées à la naissance du cinéma et aux tactiques d’intervention. Oui.

Avant d’aller plus loin dans cette sélection, on vous invite à jeter un coup d’œil à notre chaîne YouTube — vous y retrouverez certains sujets développés dans nos colonnes, que l’on prolonge en vidéo. Vous avez aussi la chaîne Vroom, où l’on parle de déplacements urbains : vélos, trottinettes ou encore scooters. Avec le monde d’après qui s’annonce, peut-être est-ce le moment de changer de moyen de locomotion.

Spilia Productions

Sur le web français, Mozinor est le patron des détournements. Mais d’autres vidéastes méritent aussi d’être dans la lumière. C’est le cas de Daadhoo avec sa chaîne Spilia Productions, une société de production audiovisuelle. Il s’est amusé à retourner les dialogues de certains passages de films, comme 300, Braveheart, Gladiator ou Interstellar. Le soin apporté au doublage est spectaculaire.

TOPGUN2SPEAKER

Ce n’est pas tous les jours que l’on croise un ancien pilote de chasse de l’aéronavale. C’est ce qu’a été Pierre-Henri Chuet. La bonne nouvelle, c’est qu’il a ouvert depuis une chaîne sur YouTube dans laquelle il fait découvrir l’univers fascinant, mais pas toujours bien connu de l’aviation militaire. Particularité de la chaîne : elle est bilingue. Les contenus sont mis en ligne en français et en anglais.

Le jardin de Rodolphe

Le printemps est là. Avec le beau temps, peut-être avez-vous envie de faire du jardinage. La chaîne de Rodolphe vous offrira sans doute l’aide qu’il vous faut si vous n’avez pas la main verte. Elle propose notamment des suggestions de culture en fonction du mois de l’année, des conseils pour certaines plantes, pour traiter le jardin ou pour effectuer des coupes de branches sur certains arbres.

Denis Shiryaev

De nos jours, les outils informatiques permettent de restaurer des photos et des vidéos de façon bluffante. Preuve en est avec la chaîne de Denis Shiryaev. En faisant appel à un réseau de neurones artificiels décentralisé (DAIN) et des algorithmes de traitement de l’image (Gigapixel AI), il convertit de vieilles vidéos en 4K, 60 images par seconde, et en les recolorant et en accentuant leur netteté.

Lara Tactical

On est d’accord, Lara Tactical n’est peut-être pas la chaîne qui prodigue des conseils utiles au plus grand nombre. En effet, elle propose des formations et des vidéos destinées aux professionnels armés. Choix de la lampe tactique, améliorer sa vision en combat, maîtriser le tir kinesthésique… rien qui sera utile à un civil. Mais pour la culture générale, ce n’est pas inintéressant du tout !

Crédit photo de la une : TOPGUN2SPEAKER