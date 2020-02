Ça : Chapitre 2 entend faire le cirque en Blu-ray UHD, c'est-à-dire avec une belle image et une piste sonore de qualité.

La séance Blu-ray UHD du week-end est un rendez-vous imaginé par la rédaction de Numerama pour vous proposer des tests de Blu-ray UHD. Vous y trouverez des films dont le disque devrait répondre aux principales exigences en matière d’image et de son, sublimant alors votre équipement dernier cri.

Après un téléfilm ayant traumatisé toute une génération d’enfants en raison de son clown monstrueux, Warner Bros. propose une adaptation plus ambitieuse de Ça — fameux livre de Stephen King. C’est la deuxième partie, intitulée Ça : Chapitre 2 et toujours réalisée par Andy Muschietti, qui nous intéresse aujourd’hui avec l’édition UHD. A-t-on encore plus peur en raison de la qualité globale à la hausse ?

Le film

Après un premier opus qui surfait opportunément sur la vague Stranger Things au travers d’une bande de losers opposés à un clown moins effrayant que celui du téléfilm, Ça : Chapitre 2 tombe vite dans la farce. La faute à des scènes grand-guignolesques, qui multiplient les effets spéciaux cheap pour tenter d’aller un peu plus loin que l’ambiance si particulière du premier segment.

Il est vrai qu’Andy Muschietti tente de noyer le poisson dans une plastique tape-à-l’œil, qui transforme le peu d’épouvante en film de près de trois heures ( !) trop propre sur lui. Il ne reste qu’à Ça : Chapitre 2 son casting cinq étoiles et ses quelques moments où les adultes tirent de belles leçons de leurs traumatismes passés.

L’image : 5/5

Au moins, on a droit à de belles images avec ce Blu-ray UHD de Ça : Chapitre 2, qui commence par une introduction se déroulant dans une fête foraine nocturne. Où l’on profite de tous les éclairages qui ressortent grâce à l’apport du HDR (Dolby Vision et HDR10+ au programme). D’une manière générale, les lumières sont éblouissantes, ce qui appuie un peu plus les nombreuses séquences plongées dans la pénombre (avec des noirs d’une profondeur abyssale).

À ce gain très appréciable s’ajoutent des couleurs d’excellente tenue, avec notamment des blancs très éclatants (le visage pourtant macabre du clown) et des rouges sanglants (les ballons). Tous les moments d’hallucination, à la saturation marquée, bénéficient à plein régime de cet étalonnage bien supérieur, propre au support UHD. Grâce à ces qualités, la photographie de Ça : Chapitre 2 est encore mieux mise en exergue.

Le son : 5/5

Warner Bros. a encore soigné une édition Blu-ray UHD. Pour preuve, Ça : Chapitre 2 a droit à une piste Dolby Atmos disponible en anglais et en français. Pour un film qui mise sur son atmosphère pour convaincre, c’est une excellente nouvelle. D’autant que le spectacle déployé est de qualité. Servi par des basses éreintantes (dans le bon sens du terme), le rendu se montre très généreux et toujours très intelligemment amené.

On pense en premier lieu aux quelques effets de hauteur, très à propos avec ce qu’il se passe à l’écran (exemple : les sonneries de l’école, une porte qui s’ouvre sur le plateau de tournage). Si vous êtes de nature à sursauter pour un oui ou pour un non, alors ce Ça : Chapitre 2 en donnera pour votre argent.

Le Blu-ray UHD de Ça : Chapitre 2 est disponible à moins de 30 euros.

Crédit photo de la une : Warner Bros.