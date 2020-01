Envie de renouveau sur YouTube ? Numerama vous sélectionne chaque mois cinq chaînes YouTube originales, ludiques et passionnantes. Pour janvier, on vous propose de la psychiatrie, de la musique, des chats et de l'astronomie.

Les tendances étant toujours occupées par les mêmes chaînes et les algorithmes de YouTube n’aidant pas toujours d’un grand secours pour découvrir des contenus plus variés, vous pouvez avoir le sentiment de tourner en rond sur la plateforme. C’est pourquoi nous pensons qu’il peut être bénéfique de tenir une rubrique mensuelle dans laquelle nous vous proposons une sélection de cinq chaînes à suivre.

Bien sûr, tout ceci est subjectif, car les lauréats sont retenus au gré de nos découvertes et de nos préférences. Pour autant, pas question de sélectionner tout et n’importe quoi. Nous ne gardons que les contenus qui se démarquent tant sur le fond que sur la forme — un minimum de qualité dans le contenu et le format est recherché. C’est aussi une façon de faire le tri parmi les centaines de milliers de chaînes qui existent.

Au passage, si vous ne connaissez pas encore la chaîne YouTube de Numerama, c’est le moment de la suivre : on nous souffle qu’elle est excellente. Si vous cherchez des essais de choses qui roulent (sans faire de bruit), c’est sur la chaîne Vroom.

Eliott Tordo

Dans la famille des instruments à cordes, on connaît évidemment le violon, la guitare ou encore le piano (oui, c’est instrument à cordes frappées). Mais ailleurs dans le monde, il existe des instruments dont vous n’avez peut-être jamais entendu parler. Connaissiez-vous par exemple l’erhu ? Il s’agit d’un instrument de musique traditionnel chinois qui utilise deux cordes ainsi qu’un archet.

C’est cet instrument que met en avant Eliott Tordo, en reprenant des musiques asiatiques qui s’y prêtent bien et en proposant des reprises plus originales, à l’image d’une chanson d’Ed Sheeran. Des thèmes de WoW, Naruto et de La Légende de Korra sont ainsi repris par le musicien. Avec cet instrument, n’avez-vous pas l’impression de voir les monts Kunlun, nimbés d’écharpes de brume scintillantes au petit matin ?

12 Parsecs

Si vous aimez l’astronomie, vous devriez trouver assez de chaînes sur YouTube pour occuper vos soirées. Mais peut-être aviez-vous manqué celle dénommée 12 Parsecs — les fans de Star Wars saisiront le clin d’œil –, qui existe depuis 2017. On y trouve des vidéos consacrées à divers sujets (le Système solaire, telle ou telle planète, les étoiles, quelques satellites remarquables), mais pas que.

Outre quelques hors séries dédiés à Star Wars, que ce soit pour commenter les films ou bien pour se demander si certaines affirmations astronomiques sont plausibles dans la réalité, on trouve aussi des contenus plus pratiques : comment se repérer dans le ciel, que faut-il savoir lors de l’achat d’un télescope ou bien les astuces pour repérer les étoiles à l’oeil nu…

Fou de Normandie

Les troubles psychiques et psychiatriques ne sont pas forcément bien connus du public. C’est là que l’association Fou de Normandie entre en scène. Sur YouTube, elle propose des vidéos courtes creusant diverses thématiques (« Le sport permet-il de diminuer le risque de dépression ? », « La neurodiversité c’est quoi ? » ou encore « La mémoire : comment ça marche ? »).

La chaîne est animée par Jean-Baptiste Alexanian, conférencier et surtout docteur en médecine, spécialisé en psychiatrie, notamment sur ce qui relève du trouble de déficit de l’attention et de l’hyperactivité. L’objectif affiché est de « vulgariser les notions importantes de psychiatrie et nous réalisons une revue de la littérature scientifique ». En un an d’activité, ce sont des dizaines de vidéos qui sont déjà proposées.

Projet Grissini

Dans les jeux vidéo comme dans les séries télévisées, il existe des chansons et des thèmes musicaux qui ont durablement marqué le public. Pensez par exemple à Game of Thrones, avec Les Pluies de Castamere ou la Chanson de Jenny. Pensez également à Dragonborn, que l’on peut entendre dans Skyrim, ou bien La Berceuse du Malheur, qui accompagne The Witcher 3.

Ce sont ces musiques qui intéressent le Projet Grissini. Le souhait de cette chaîne YouTube ? Proposer des réorchestrations et des réinterprétations de ces belles œuvres, en essayant de leur donner encore plus d’ampleur et de souffle. Si les toutes premières vidéos de la chaîne ne sortent pas particulièrement du lot, les dernières productions ont atteint un degré de qualité remarquable.

Jun’s Kitchen

JunsKitchen, c’est une chaîne sur YouTube qui devrait à la fois aiguiser votre appétit et vous attendrir. Animée par un Japonais, Jun, elle le met en scène derrière les fourneaux, en présence de ses chats, qui l’observent cuisiner. Jun n’est pas un cuisinier professionnel, mais est un gourmet qui se concocte de bons petits plats. En général, les vidéos ne sont pas commentées, mais quand c’est le cas, Jun parle en anglais.

La majorité des vidéos sur cette chaîne est dédiée à la nourriture, mais on trouve aussi quelques productions différentes, autour de la cuisine ou des chats. Par exemple, Jun montre de quelle façon il a restauré des couteaux très abîmés pour pouvoir les utiliser et de comment il a entraîné ses animaux domestiques pour qu’ils se tiennent correctement, à l’extérieur comme face au plan de travail.