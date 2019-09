Les jeux de société de notre enfance ont donné naissance à un nouveau catalogue de jeux fascinants : comment s'y retrouver ?

Marre des soirées Monopoly ? L’univers des jeux de société est en constante expansion et des dizaines de titres sortent tous les mois. À tel point qu’il est difficile, si l’on n’a pas déjà mis le doigt dans l’engrenage (et même si l’on s’y connait un peu), de savoir quel jeu de plateau ou de société acquérir. Afin d’aider les joueurs à y voir plus clair, il existe des services permettant de recevoir chez soi des jeux sélectionnés avec soin en fonction de critères définis en amont. C’est le cas de Ludum, une jeune société française qui cherche à démocratiser le jeu de société, et surtout, à montrer tout ce que le jeu de société moderne a à offrir.

Une véritable vision du jeu de société

Monté par deux passionnés de jeux (Fabien et Vincent), Ludum est un service qui a pour vocation de dépoussiérer l’image que le grand public a du jeu de société. Chaque année, ce sont des dizaines, voire des centaines de nouveaux jeux qui débarquent sur le marché, du plus simple à partager à l’heure de l’apéro, au plus complexe, qui demandera de se creuser le ciboulot pour en tirer la substantifique moelle.

Et même si de plus en plus de Françaises et de Français se sont mis au jeu de société avec des hits comme les Colons de Catan, les Aventuriers du Rails ou plus récemment 7 Wonders, le jeu de société conserve encore pour beaucoup cette aura de divertissement rapide, quand il n’est pas rébarbatif. Avec Ludum, les deux compères espèrent casser cette conception vieillotte du jeu de société, et contribuer à l’installer dans le plus de foyers possible. Comment ? En proposant un système d’abonnement de type « box », qui permet aux joueurs, chevronnés ou non, de recevoir chaque mois un ou plusieurs nouveaux jeux qui correspondent à leur profil.

Chaque mois, ils épluchent consciencieusement les sorties, testent et font tester les nouveaux jeux, afin de proposer tous les trois mois à leurs abonnés une sélection originale, qui allie accessibilité, qualité, rejouabilité et bien évidemment, le plaisir de jouer. La première livraison étant attendue pour octobre, Fabien et Vincent citent le Perudo, Time Bomb, Draftosaurus, Splendor ou encore Dominion comme exemples de jeux qui auraient pu trouver leur place dans les différentes formules si ces jeux étaient sortis en 2019.

Ludum, c’est quatre formules d’abonnement sans engagement pour quatre publics distincts. Que l’on souhaite jouer en famille (Family Box), entre amis autour d’un verre (Party Box), découvrir des titres aux mécaniques avancées (Discovery Box), ou bien avoir tout à la fois avec la Total Box, chaque joueur pourra y trouver son compte. Derrière chacun de ces archétypes se cache une même volonté : proposer des jeux accessibles, amusants, et surtout originaux.

La Family Box (34,99 euros par trimestre) proposera ainsi entre un et deux jeux à destination de toute la famille. Des titres évolutifs à savourer à partir de six ans environ, relativement simples à expliquer, mais nécessitant tout de même la mise en oeuvre de capacités précises (habileté, savoirs, etc.)

La Party Box (25,99 euros par trimestre) pour sa part, permettra d’acquérir entre un et deux jeux “d’ambiance”. Des jeux courts, simples à prendre en main, et qui engendrent souvent de franches rigolades de la part des joueurs. Bref, des titres idéaux pour lancer une soirée entre amis, ou réveiller un repas de famille ennuyeux.

La Discovery Box (39,99 euros par trimestre), elle, s’adresse aux joueurs chevronnés. Aux amateurs de mécaniques bien huilées. De jeux qui en ont sous le capot. Bref, aux joueurs purs et durs qui ont besoin de ratisser les méninges à la recherche de la meilleure solution pour vaincre leurs adversaires. En faisant ce choix, ce sont un ou deux jeux aux règles bien velues qui atterriront dans leur boite aux lettres chaque trimestre.

Quant à la Total Box (89,99 euros par trimestre), comme son nom l’indique, il s’agit de la somme des trois précédentes. Chaque trimestre, ce seront donc entre trois et six jeux qui viendront élargir la ludothèque des joueurs ayant souscrit à l’offre.

Une fois ce choix ô combien cornélien effectué, Ludum se chargera d’envoyer tous les trois mois (les prochaines échéances sont prévues pour octobre 2019 puis janvier 2020), une sélection de jeux choisis avec un soin tout particulier. Et pour ne rien gâcher, les frais de port sont inclus dans l’abonnement.

Le jeu au cœur de la démarche

Au-delà du soin apporté à la sélection de jeu offerte chaque trimestre, Ludum semble aussi désireux de proposer à ses abonnés un service irréprochable. En cas de réception d’un jeu déjà possédé (cela arrive), il sera possible de procéder à un échange contre un bon d’achat, utilisable dans la boutique du site. Car Ludum, c’est aussi une boutique de jeux de société au catalogue fourni, et bien achalandé en nouveautés. Une boutique qui propose aussi de nombreuses réductions (jusqu’à -25 % sur le prix des jeux) si l’on est abonné à l’une des box. De quoi compléter sa ludothèque sans se ruiner en somme.

Une partie blog, régulièrement mise à jour avec des tests de nouveautés et autre sélection de jeux, viendra d’ailleurs soutenir et informer les joueurs désireux de plonger plus avant dans le monde du jeu de société.

Véritables jusqu’au-boutistes, Fabien et Vincent ont décidé de pousser leur démarche de promotion et de valorisation du jeu de société jusque dans les moindres détails. Ils ont en effet décidé de transformer l’emballage de leurs box en un jeu de société, imaginé et réalisé par l’équipe Ludum. À chaque livraison, il sera ainsi possible de transformer le carton de livraison, à grand renfort d’huile de coude bien sûr, en un jeu supplémentaire.