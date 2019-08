Maxime Claudel - il y a 13 minutes Pop culture

Vous aviez toujours rêvé de voir à quoi ressemble Mario sans moustache ?

Certains moddeurs ne manquent pas d’humour, d’autres de génie. Mais certains prennent plutôt un malin plaisir à tuer des mythes. C’est par exemple le cas du dénommé M&M, qui s’est amusé à retirer la moustache de Mario dans Super Mario Odyssey, l’un des meilleurs jeux de la Nintendo Switch.

On peut découvrir le résultat dans une longue vidéo publiée le 11 août 2019. Elle prend vite des allures de cauchemar pour les fans du plombier qui ont suivi ses aventures vidéoludiques depuis tant d’années. Après tout, la moustache de Mario est un élément indispensable de la panoplie constituant la légende de la mascotte. Lui enlever sa pilosité faciale équivaut à le mettre à nu. Déjà que l’on était traumatisé en voyant ses tétons…

Rendez sa moustache à Mario

La pire séquence de la vie d’un amoureux de Nintendo démarre plutôt bien. On retrouve le héros avec tous ses attributs physiques prêt à remplir de nouveaux objectifs (qui se résument à sauver une princesse). Et puis c’est le drame : Mario s’assoit comme chez un barbier, on zoome sur sa moustache, un rasoir apparaît et c’est l’écran noir… L’instant d’après, on découvre que le frère de Luigi a perdu toute pilosité.

Ce mod donne vraiment l’illusion que Mario s’est fendu d’un petit élan de coquetterie, car sa tête est entièrement modélisée (la moustache aurait pu cacher du… vide). Si c’était aussi facile dans la vraie vie, le staff technique derrière le film Justice League se serait sûrement moins pris la tête au moment d’effacer numériquement la moustache d’Henry Cavill (l’acteur devait en porter une pour le sixième épisode de Mission : Impossible). N’est pas Mario qui veut.