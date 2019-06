C'est triste mais c'est ainsi. Anthem, le Blockbuster de BioWare n'a jamais réussi a tenir ses promesses. Pour écouler les stock, Boulanger le propose 18,99 euros. Sans doute le prix qu'il mérite finalement.

Le bon plan

Anthem n’a pas été à la hauteur des ses ambitions, mais le jeu mérite tout de même un petit détour pour peu qu’on se l’offre à prix (vraiment) réduit. Ça tombe bien, le titre de BioWare est proposé à 18,99 euros chez Boulanger, sur PC, PS4 et Xbox One. Il en coûtait 60 à sa sortie (sur PC), 70 sur PS4/Xbox One.

Comme nous le disions dans notre test, Anthem est un jeu orienté multijoueurs avec une base très solide : son gameplay. Plongé dans son Javelin, un mécha que l’on dirait issu d’un croisement entre l’Armure Assistée de Fallout et celle d’Iron Man (époque évasion d’Afghanistan du premier film), le joueur se meut au sol ou dans les airs en dézinguant ses ennemis avec une agilité franchement jouissive. Quoi de mieux pour sauver les restes d’un Monde où la nature tentaculaire embrasse les vestiges d’un passé glorieux ?

Seulement voilà, il n’a pas su a exprimer tout son potentiel. Coincé entre un système de loot mal fichu un contenu endgame chiche, pour ne pas dire famélique. Anthem a déçu. Et c’est sans compter sur un lancement chaotique, des problèmes internes dont un changement de Game Director… en passant par des polémiques sur les conditions de travail des employés. On ne sait pas si Anthem pourra se relever, mais il y a quelques raisons garder espoir.

Le jeu ayant été pensé sur un modèle évolutif, dans la lignée de Destiny où du contenu est régulièrement ajouté, les correctifs sont déjà nombreux. La dernière mise à jour a d’ailleurs été publiée le 29 mai pour ajouter de nouvelles fonctionnalité. On attend une mise à jour majeure baptisée Cataclysm sous peu et Bioware travaille également sur l’intégration d’un système de guilde, de talents et de nouvelles missions « légendaires » destinées au joueurs de haut niveau.

En l’état, à 18,99 euros Anthem est aujourd’hui au prix qu’il mérite, et cela sera peut-être bientôt une très bonne affaire si le contenu futur est à la hauteur.

Pourquoi recommande-t-on Anthem ?

Le bon rapport qualité / prix en l’état ;

Un jeu qui a toujours du potentiel ;

Le gameplay est tout de même super cool.

Anthem est disponible de à 18,99 euros chez Boulanger sur PC, PS4 et Xbox One.