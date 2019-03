On retiendra du Blu-ray UHD de Passengers sa formidable piste Dolby Atmos.

La séance Blu-ray UHD du week-end est un rendez-vous imaginé par la rédaction de Numerama pour vous proposer des tests de Blu-ray UHD. Vous y trouverez des films dont le disque devrait répondre aux principales exigences en matière d’image et de son, sublimant alors votre équipement dernier cri.

Porté par un duo de charme, Passengers est un film de SF qui isole un couple improbable dans un espace de rêve. Taillé pour briller sur une galette UHD, le film réalisé par Morten Tyldum marquera davantage les esprits pour sa solidité technique que pour ses qualités artistiques.

Film Le film

Associant deux stars qui ont le vent en poupe à Hollywood — Jennifer Lawrence et Chris Pratt –, Passengers part d’un postulat prometteur. Dans une station baptisée Avalon et en route pour une colonie, un homme et une femme se réveillent 90 ans trop tôt et se retrouvent dans l’obligation d’accepter leur triste sort.

Mais ce qui aurait pu être un récit intelligent ayant pour thème l’isolement et les dérives humaines se transforme vite en énième morceau de bravoure rempli de poncifs. Bien qu’il ne dénote pas dans le genre SF, Passengers s’oublie vite. Comme s’il n’était que de passage…

L'image L’image : 5/5

Tourné en 6,5K et masterisé en 4K, Passengers a toutes les cartes en mains pour en mettre plein la vue. Et, dès les premières secondes, le Blu-ray UHD est un plaisir visuel absolu. Le piqué apparaît vite d’une générosité inouïe, offrant un gain de détails renversant sur les visages, les costumes et les arrières plans. Quelle que soit la scène, l’image est d’une beauté vertigineuse.

Le HDR10 n’y est pas pour rien, même s’il ne cherche jamais à en faire trop, y compris sur les sources de lumière omniprésentes dans Avalon. Plus chauds, les tons gagnent en éclat et le Blu-ray UHD est tout juste trahi par quelques menus soucis de compression (quelques bruissements et traces de postérisation). Mais on peut parler ici de pinaillage.

Son Le son : 5/5

Qui a dit que le Dolby Atmos était plus à l’aise avec les films d’action chargés en adrénaline ? Certainement pas Passengers, dont la piste originale est un modèle d’immersion. Une qualité qui offre au film un statut de porte-étendard pour le format. Et la démonstration démarre dès la scène d’introduction, quand les météorites percutent la station Avalon.

Elle continue avec les voix d’annonce qui semblent résonner dans l’ensemble du vaisseau. C’est simple : dès qu’un bruit peut venir du plafond, le Dolby Atmos s’en donne à cœur joie sans livrer un rendu hors-propos. L’utilisation intelligente du moindre canal autorise un placement idéal, renforcé par la précision des effets et l’intelligibilité des voix. Dans une installation home cinéma digne de ce nom, le Blu-ray UHD de Passengers est un joyau.

