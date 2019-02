Marie Turcan - il y a 32 minutes Pop culture

Nintendo avait une annonce à faire concernant sa franchise Pokémon, ce mercredi 27 février à 15h. Voici le lien pour revoir la conférence qui n'a duré que... 7 minutes.

Ce sont sept petites minutes que les fans de Pokémon attendent avec impatience. Nintendo a fait une nouvelle annonce, ce mercredi 27 février 2019 à 15 heures.

23è anniversaire des jeux vidéo Pokémon

La date n’a pas été choisie au hasard : il s’agit du 23e anniversaire des jeux vidéo Pokémon originaux, sortis au Japon en 1996.

Bonne Journée Pokémon ! 🎉 Aujourd’hui marque le 23e anniversaire des jeux vidéo Pokémon originaux, sortis au Japon en 1996. 🎁✨ Partagez vos célébrations avec #JourneePokemon et #PokemonDay ! pic.twitter.com/SVR18ggqXt — Pokémon France (@PokemonFR) February 27, 2019

S’agira-t-il d’un nouveau jeu ou de l’amélioration d’une franchise existante ? Le géant du jeu vidéo n’a pas donné plus d’indices. Un Pikachu dans Smash Bros ? Un DLC à Pokémon Let’s Go ? On imaginait beaucoup de choses… Il s’agissait finalement d’un nouveau jeu Pokémon pour Nintendo Switch, intitulé « épée » et « bouclier ».

Si vous l’avez loupée, vous pouvez retrouver cette annonce directement sur la chaîne YouTube de Nintendo France, sur le direct Twitch ou ci-dessous.