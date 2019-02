Classique instantané, Mad Max: Fury Road est l'un des dignes représentants du support UHD.

Trente ans après Mad Max : Au-delà du dôme du tonnerre (coucou Tina Turner), George Miller a (re)mis tout le monde d’accord avec Mad Max : Fury Road. Ni suite, ni reboot, le blockbuster d’une violence visuelle rare est disponible en Blu-Ray UHD. Et Dieu sait que nous n’avons pas hésité une seule seconde avant d’appuyer sur la touche lecture de notre télécommande. Vous allez vite comprendre pourquoi.

Monument d’action qui enterre tout ce qui a été fait ces dix dernières années dans le genre, Mad Max : Fury Road est une claque de tous les instants. Ode à la féminisation de la bravoure, porté par un casting au charisme certain (Tom Hardy et Charlize Theron) et imaginé par un réalisateur virtuose ne cédant pas à la facilité (lire : aux effets spéciaux), ce quatrième opus inespéré n’est pourtant qu’une course poursuite géante — avec un aller/retour au milieu.

En plus de sa forme avantageuse, Mad Max : Fury Road cache des messages bien sentis et ne trahit jamais l’héritage de ses ancêtres. Le tout malgré un tournage maudit, complexe, éreintant — et polémique.

L'image L’image : 4/5

Le Blu-ray UHD de Mad Max : Fury Road ne marquera pas les esprits par le gain en définition qu’il procure, d’autant qu’il est parfois noyé dans une remontée de bruit vidéo. En revanche, grâce au HDR, la palette colorimétrique prend une bonne bouffée d’air frais et appuie les tons chauds voulus par George Miller. Il suffit de regarder l’ébouriffante scène de la tempête pour s’en rendre compte : là, le festival de couleurs donnent le tournis.

En prime, au-delà des contrastes renforcés, les reflets sur les carrosseries et les flammes aveuglantes décuplent le plaisir. Au point que l’on suivrait Charlize Theron et Tom Hardy dans ce désert postnuke sans sourciller. On conseillera sinon aux amateurs de noir et blanc de jeter un œil à l’édition Black & Chrome — en simple Blu-ray.

Le son Le son : 5/5

N’y allons pas par quatre chemins : la piste Dolby Atmos de Mad Max : Fury Road est un plaisir constant. Un sommet de générosité et de précision. Sollicitant à plein régime la moindre enceinte de votre installation, elle enveloppe dans un spectacle complet et transcendant. À droite, à gauche, en haut, en bas, la scène sonore déborde et le montage sonore si dantesque du film s’en trouve honoré. Le spectateur avec.

Pour s’immerger pleinement dans l’univers barré de Mad Max : Fury Road, il n’y a donc pas meilleur écrin. Grâce aux possibilités du Atmos, les voix, les bruitages et la bande originale sont restitués de la meilleure manière qui soit. Préparez vos oreilles, elles ne sont sûrement pas prêtes.

