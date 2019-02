16 000 tricheurs ont déjà été bannis du jeu Apex Legends, à peine deux semaines après sa sortie.

Apex Legends n’échappe pas aux tricheurs. Moins de deux semaines après sa sortie surprise, le jeu d’Electronic Arts et Respawn Entertainment a déjà banni 16 000 joueurs accusés de triche, a rapporté Polygon le 17 février 2019. C’est l’éditeur de jeu qui a partagé cette donnée sur Reddit. « Les tricheurs, ça craint », a écrit un community manager du jeu.

Apex Legends est sorti le 5 février 2019, surfant sur la mode du concept Battle Royale popularisé par PUBG et l’incontournable Fortnite. Ici, 60 joueurs et joueuses sont envoyés par groupes de trois sur une île et doivent s’éliminer. S’il y a de nombreuses différences entre Apex Legends et Fortnite, les deux jeux ont été beaucoup comparés à cause de leur force de frappe très importante. En dix jours, le jeu d’EA a même atteint 25 millions de joueurs inscrits, soit beaucoup plus rapidement que Fortnite à l’époque.

« Si vous tombez sur un tricheur, n’hésitez pas à prendre une capture d’écran de la preuve »

Pour l’instant, Apex Legends n’a pas d’outil spécifique facile pour dénoncer les tricheurs, mais un community manager du jeu a récemment annoncé qu’il s’agissait d’une « bonne idée » à développer. La seule manière de partager une information à propos d’un joueur suspecté de triche est pour l’instant de remplir ce formulaire.

« Si vous tombez sur un tricheur, n’hésitez pas à prendre une capture d’écran de la preuve et de nous le signaler (…) Même si vous n’avez pas de preuve, récupérez leur identifiant et et nous pourrons mener notre enquête », précise le message.

L’une des triches mises au jour revient à réussir à voir à travers certains obstacles, ou réussir à atteindre des cibles extrêmement loin avec une précision vraiment très rare.