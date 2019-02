Plusieurs voix se sont élevées contre le prix élevé des microtransactions dans Apex Legends, qui pourraient causer des problèmes au jeu dans le futur.

Malgré son immense succès, Apex Legends n’échappe pas au mécontentement de nombreux joueurs concernant le prix de ses microtransactions. Si le jeu est un free-to-play (on peut y jouer gratuitement), les apparences des armes, des personnages ou encore des bannières doivent être achetées.

Il est en fait théoriquement possible de récupérer ce genre de « skins » en jouant et sans dépenser un sou, mais dans les faits cela s’avère très difficile. Apex Legends utilise un système de monnaie qui diffère de celui des autres Battle Royale, ou même d’autre jeux utilisant des microtransactions. Il comporte trois devises différentes :

Les jetons légendaires que l’on obtient en montant de niveau,

que l’on obtient en montant de niveau, Les pièces Apex que l’on récupère contre du « véritable argent »,

que l’on récupère contre du « véritable argent », Les matières premières qui font parfois partie des récompenses quand on ouvre une « loot box » (coffre à butin aléatoire).

Mis à part les jetons légendaires que l’on obtient gratuitement (mais de plus en plus difficilement à chaque niveau), un achat est donc nécessaire, que ce soit directement ou via des « loot boxes ». Vu la difficulté d’obtenir suffisamment de jetons légendaires et de matières premières sans payer, il faut de toute façon passer à la caisse tôt ou tard pour obtenir des bonus cosmétiques. Le prix de la plupart des objets s’avère très élevé, particulièrement les « légendaires » dont la valeur tourne autour des 18 euros. Certains skins de Fortnite peuvent atteindre cette somme, mais ils sont bien moins nombreux.

Certains joueurs n’ont pas tardé à faire comprendre à Respawn Entertainement, le développeur, qu’ils étaient mécontents, notamment sur Reddit : « Je n’hésiterais pas à acheter impulsivement des objets cosmétiques à 3 ou 5 dollars. Mais à 11 ou 18 dollars ? Je ne vais même pas l’envisager. »

Un modèle économique difficile à gérer

Le prix ne devrait pas être un souci puisque les objets proposés n’ont aucun impact sur le jeu. Ils ne donnent pas d’avantage, juste un look qui permet de se différencier des autres. La réflexion d’un utilisateur de Reddit donne une idée du problème auquel Respawn va faire face : « En fait je suis content que les cosmétiques soient si chers, ça me permet de me contrôler facilement et de ne pas en acheter plein ». Si les objets sont trop chers, les joueurs risquent simplement de ne plus les acheter.

Le modèle économique d’Apex Legends repose sur les microtransactions. Si trop peu des personnes investissent dedans, il sera difficile pour Respawn de justifier les dépenses nécessaires pour faire tourner le jeu. Qu’il ait été acclamé par la critique et par de nombreux joueurs ne changera rien. S’il n’est pas viable économiquement, Apex Legends pourrait bien avoir droit à une fin prématurée. Aucune donnée sur les microtransactions n’a été divulguée pour l’instant, rien ne dit donc pour l’instant que les ventes sont mauvaises. Si les inquiétudes de joueurs s’avèrent justifiées cependant, on ne doute pas que le studio s’adaptera et changera de stratégie. Reste à savoir laquelle il pourrait adopter.